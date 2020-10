Aspira Alfonso Durazo a entidad violenta

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Alfonso Durazo dejará la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para buscar la gubernatura de Sonora, entidad que enfrenta la peor crisis de violencia de los últimos años.

Los asesinatos en ese estado pasaron de un promedio mensual de 113 durante 2019 a 130 este año, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Mientras que 2019 cerró con mil 356 víctimas, de enero a agosto de este año se registran mil 36 crímenes.

Además, el Inegi reportó que en 2018 la tasa de homicidios en Sonora fue de 31 por cada 100 mil habitantes, mientras que en 2019 subió a 45. Con ello, en un año rebasó a Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.

Y aunque este delito corresponde al fuero común, el oriundo del municipio de Bavispe ha tenido injerencia directa en las tareas de seguridad en la entidad, sobre todo las enfocadas al crimen organizado.

Muestra de ello es que en agosto de 2019 presidió un informe, junto a la Gobernadora Claudia Pavlovich, para anunciar que los mandos de las policías municipales serían relevados en Hermosillo, Empalme, Cajeme, Navojoa y Guaymas por integrantes del Ejército y la Marina.

"Hicimos el compromiso de apoyar el reclutamiento de nuevos elementos, capacitar a los actuales elementos con el apoyo, eventualmente, con el apoyo del Ejército y Marina, instituciones que tienen toda una experiencia en la materia", argumentó hace más de un año.

"Como parte de este programa, contemplamos también el compromiso de apoyar en el mejoramiento de la condición socioeconómica de las y los policías, hasta de manera progresiva, aprovechando los recursos que la Federación y el propio estado tienen a disposición de programas de seguridad, particularmente el Fondo de Apoyo a la Seguridad Pública, Fortaseg y Fortamun".

Sin embargo, en el caso de Cajeme y Navojoa, los mandos castrenses duraron pocas semanas en el cargo, por lo que la seguridad volvió a estar en manos de civiles.

Entre los hechos violentos más recientes en la entidad se encuentra el hallazgo de dos hombres y una mujer en un canal del Valle Yaqui, en el municipio de Bácum.

El 20 de junio fueron hallados 10 cuerpos sobre la vía Caborca-Sonoyta, tras un enfrentamiento en Caborca.

La tarde del 16 de mayo fueron asesinados Jorge Miguel Armenta Ávalos, propietario y director del periódico "El Tiempo" de Medios Obson, y un elemento de la Policía Municipal de Cajeme.

Dos días antes, un enfrentamiento a balazos entre grupos rivales en una carretera de Magdalena de Kino dejó como saldo cuatro personas muertas, entre ellos el ex Edil Alfonso Robles Contreras.

El 16 de febrero fue asesinado Daniel Rodríguez Martínez, hijo de la regidora panista Mónica Martínez Félix, en Guaymas.

Mientras que el 4 de enero, cuatro hombres fueron asesinados en el estacionamiento de una plaza comercial en Hermosillo.

A esto se suma el asesinato de 13 policías en todo el estado en lo que va de 2020, entre ellos tres comandantes y el Comisario de Seguridad de Yécora, Josué Aranda Hernández, según datos del Observatorio Sonora por la Seguridad.

Uno de los casos más violentos ocurridos en la entidad es la masacre del 4 de noviembre del año pasado en la tierra de Durazo, Bavispe, donde nueve integrantes de las familias LeBarón y Langford que transitaban en camionetas por un camino de terracería fueron asesinados.

En la primera unidad, que tras el ataque fue incinerada, murieron Rhonita Maria Miller, de 30 años, y sus hijos Howard Jacob, de 12; Krystal Bellaine, de 10, y los gemelos Titus Alvin y Tiana Gricel, de 8 meses.

En las otras dos unidades atacadas murieron Dawna Ray Langford y dos de sus hijos, así como Christina Marie Langford, de 30 años.

Reprueban labor de funcionario

Ante la falta de justicia a casi un año de la masacre, Adrián LeBarón -padre de Rhonita y abuelo de cuatro niños calcinados- dijo que Alfonso Durazo está reprobado como Secretario de Seguridad, por lo que criticó sus aspiraciones a la gubernatura.

"Para mí, como Secretario de Seguridad ha hecho muy mal trabajo", expresó en entrevista con REFORMA.

"Entonces, como lo dijo alguien: 'ojalá que Dios los agarre confesados' a Sonora con un Gobernador que no la hizo como Secretario de Seguridad nacional".

El activista consideró que la reciente visita del funcionario federal y el Presidente Andrés Manuel López Obrador a Bavispe -a donde no fue invitado- fue el inicio de su precampaña a la gubernatura.

"Para mí fue un acto de campaña porque ya lo destaparon, López Obrador habló maravillas de ese pendejo, a mí no me tiene ni tantitito conforme en ninguna de sus acciones", señaló.

"Yo como ciudadano mexicano, yo como dolido, yo no estoy conforme, a mí sí me tiene muy lastimado que se destape la candidatura. ¿A poco no es casi vergonzoso que en esas circunstancias cuando van por las víctimas de Sonora -que por eso fueron- luego se destapen? Es muy doloroso para mí".

Asimismo, advirtió que en las elecciones del próximo año habrá muchos candidatos con vínculos con la delincuencia organizada.

"México necesita una reforma electoral antimafia, yo no sé si va a seguir habiendo más matanzas o menos, lo que sí sé es que va a estar muy involucrado el crimen organizado en el Gobierno de Sonora", puntualizó.