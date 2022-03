Arranca en San Lázaro dictaminación de reforma eléctrica

Ciudad de México— Sin fecha definida para llevar la votación al pleno, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía iniciaron formalmente el proceso de dictaminación de la reforma eléctrica.

Este jueves, la Junta Directiva de ambas comisiones se reunió para aprobar el mecanismo a través del cual elaborarán el proyecto de dictamen de la iniciativa presidencial.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, indicó que será la próxima semana cuando las comisiones dictaminadoras se instalarán en sesión permanente, a fin de iniciar la discusión.

El morenista aseguró que existirán todas las posibilidades para que los grupos parlamentarios puedan aportar y objetar cualquier aspecto del proyecto que harán llegar después de que se instalen en sesión permanente.

No obstante, dijo que a pesar de lo expresado ayer por el coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, aún no definen la fecha para llevar al pleno la discusión de la reforma eléctrica, aunque insistió en que ésta se votará en el mes de abril.

"Hay una fecha de inicio del proceso de la etapa de discusión, que es el día de hoy, que se pretende dictaminar y aprobar en el mes de abril, que no hay una fecha precisa para ir al pleno", señaló.

Ayer, el líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, dijo que su bancada buscará negociar la reforma eléctrica entre el 11 y el 17 de abril, es decir, en Semana Santa y cuando no hay actividades formales en la Cámara de Diputados, lo que ocasionó la crítica de legisladores de Oposición, quienes acusaron un albazo legislativo.

Robledo rechazó que haya premura en la discusión y recordó que la iniciativa fue enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados hace seis meses.

"La iniciativa del Presidente, que es la que motiva este proceso, tiene seis meses de presentada, no puede ser apresurada, no puede haber premura, no puede haber ninguna objeción en cuanto al tiempo si tiene seis meses y para trabajar en Legislativo cualquier día puede ser habilitado y cualquier día es posible", sostuvo.

El morenista se refirió también a las declaraciones del Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien este jueves, pidió respetar los contratos eléctricos otorgados y advirtió que la incertidumbre ahuyentaría la inversión en el País.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales pidió al diplomático estar tranquilo, porque el alcance de los contratos será respetado, salgo aquellos que no corresponden a la ley.

"Debe estar muy tranquilo el Embajador de Estados Unidos en México, porque todo el contenido y alcance legal de los contratos y de los permisos serán respetados, así está planteado en la iniciativa del Presidente, creo que algunas empresas han leído de manera apresurada la iniciativa", afirmó.

Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía, afirmó que la reforma eléctrica brindará las condiciones necesarias para que las inversiones presentes y futuras sigan presentes en el País, siempre y cuando respeten los ordenamientos jurídicos.

"Le decimos al Embajador que esté tranquilo, que las inversiones nacionales y extranjeras privadas que están presentes y las futuras, tendrán todas las garantías para poder seguir presentes en México, que lo único que se solicita es que siempre actúen con respeto a nuestros ordenamientos jurídicos", dijo.