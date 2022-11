Anuncia PRI voto en contra de reforma electoral

Ciudad de México.- Bajo el lema "hechos, no palabras", el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno anunció el voto en contra de su partido en la reforma electoral en la Cámara de Diputados y dijo que con esa postura reiterarán su defensa al INE y al TEPJF.

"Será defendido en la Cámara de Diputados", dijo Moreno en alusión a lo demandado por la ciudadanía en las calles.

"Nosotros estamos listos y atentos para correr el proceso legislativo en la Cámara, aquí está nuestro coordinador, estamos claros en nuestra postura".

Celebró la marcha y la amplia participación ciudadana que coincidió con la defensa priista, de no apoyar nada que debilite, dijo, a las autoridades electorales y su autonomía.

"Pese a todos los obstáculos insultos y descalificaciones por parte del Ejecutivo, los ciudadanos salieron en más de 60 ciudades en el País, en Madrid, Barcelona, Los Ángeles (). Las y los priistas acompañamos, nos sumamos al llamado en contra del Gobierno que busca atentar contra la autonomía de las autoridades electorales", agregó el dirigente priista.

Acompañado de legisladores de su partido, en la conferencia ofrecida este lunes en su sede nacional, Moreno dijo que al Presidente de la República no le gustó la marcha.

"El presidente como ya saben dice muchas cosas. No le gustó la marcha, hubo miles, millones atentos a la marcha, es una muestra de la fortaleza de los ciudadanos", comentó.

También hizo notar que el partido Movimiento Ciudadano (MC) no participó en la marcha, ni tampoco está en el grupo plural de trabajo en la Cámara de Diputados que analiza la reforma electoral.

"Por cierto, excepto el MC, que no está en ese grupo, () no estuvo ayer en la marcha (). Y como ha quedado claro, no cumplen con la gente (...). Yo no sospecho de nada. Hechos, no palabras", comentó.

Y en ese tono el dirigente tricolor siguió contestando preguntas y reiterando la postura del PRI de no apoyar la reforma electoral.

Recordó también que el PRI, como grupo parlamentario, no tiene ninguna contrapropuesta electoral.

A pregunta expresa sobre la reducción del presupuesto del financiamiento a partidos políticos, incluida en la reforma, contestó que no hay que caer en "un falso debate" y que lo que hay que hacer es fortalecer la rendición de cuentas y fiscalización.

Reconoció que Morena y sus aliados podrían tener mayoría para aprobar reformas a leyes electorales secundarias, pero dijo que, sí así ocurriera, demostrarían su autoritarismo, porque lo deseable es el consenso y así ha sido en reformas anteriores.

La puerta abierta en Edomex y Coahuila

Y ante el panorama de las próximas elecciones en el Estado de México y a la pregunta de si habría una posible coalición de PRI, PAN y PRD en Coahuila y Edomex , Moreno contestó que su partido está analizando la posibilidad de ir con otros institutos políticos y que la coalición Va Por México ganaría , como lo hizo en 2021, (al quitar la mayoría absoluta a Morena.

"Seguimos en comunicación, en diálogo con dirigentes locales en cada uno de los estados. Hay una mesa nacional en donde se siguen los compromisos legislativos", indicó.

El dirigente en más de una ocasión hizo notar su rechazo a la reforma electoral y el acompañamiento y coincidencia con los otros partidos de la coalición opositora al salir a la calle y rechazar otras reformas como la reforma eléctrica y la de Guardia Nacional.

El PRI va por hechos, no por palabras, reiteró y dijo que todavía hay tiempo para definir la participación en coalición en Edomex y Coahuila.

Destacó que el PRI ha impulsado cambios en leyes locales de esas dos entidades para establecer el Gobierno de coalición, pero que a ellos les interesaría una coalición no solo electoral, sino también legislativa y de Gobierno.