'Marcha fue striptease de conservadurismo; fue poca gente', dice AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la marcha de ayer fue un striptease del conservadurismo en México en la que no participó mucha gente y que el INE fue una excusa, pues el fondo de la manifestación era ir en contra de la 4T.

"Lo que más molesta es la hipocresía, la simulación. Yo creo que fue muy importante la marcha de ayer, fue una especie de striptease del conservadurismo en México, y eso es muy bueno, pero muy bueno. Porque, si no emerge esto, se mantiene soterrado y hace mucho daño para tener una sociedad mejor, más justa, más igualitaria, más fraterna", comentó López Obrador.

Ayer, miles de ciudadanos en todo el país lanzaron un mensaje unánime: sí a la democracia y no al autoritarismo.

Desde más de 50 ciudades, incluyendo las principales capitales, miles de ciudadanos respondieron a la convocatoria contra la reforma electoral que impulsa el presidente para transformar al Instituto Nacional Electoral (INE) y designar nuevos consejeros.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que la manifestación de ayer tenía como objetivo real ir en contra de la 4T y que la defensa del INE sólo fue una excusa.

"Bueno, lo cierto es que lo de la supuesta agresión al INE no tiene fundamento, lo que se busca es lo contrario, es fortalecer la democracia en nuestro país, protegerla, porque todavía hay riesgos de fraudes electorales. Entonces, lo del INE fue una excusa, una bandera, pero en el fondo los que se manifestaron ayer lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el País.

"Lo hicieron a favor de los privilegios que ellos tenían antes del Gobierno que represento, lo hicieron a favor de la corrupción, lo hicieron a favor de el racismo, a favor del clasismo, de la discriminación, ese es el fondo. Porque ni modo que Madrazo, Elba Esther y Fox sean demócratas, el mismo Woldenberg que convalidó fraudes electorales cuando estuvo en el INE. Le voy más a la maestra Elba Esther porque esa no se da baños de pureza, es más sincera que Woldenberg", afirmó.

López Obrador celebró que pese a la promoción que sus adversarios hicieron de la marcha ésta no alcanzó la convocatoria esperada, pues calculó que sólo asistieron 60 mil personas y no hubieran llenado el Zócalo.

"Me dio mucho gusto de que a pesar de la campaña -porque vaya que le metieron, se aplicaron, potentados, voceros, intelectuales orgánicos, articulistas, líderes políticos- no participó mucha gente. No, no, no, les falta más, pues para tener una idea yo calculo que por eso no vinieron al Zócalo, no hubiesen llenado ni la mitad del Zócalo. Deben ser como unos 60, 50, 60 mil, el Zócalo se llena con 125 mil.

"Ojalá le sigan, que se propongan llenar el Zócalo. Por ejemplo, las luchas, aun cuando se trate de mezquindades, requieren de perseverancia, de no cansarse, exigen de muchas fatigas, no es nada más una marcha y hasta el año que viene, no. Que organicen otra y que ahora sí el Zócalo", recomendó.