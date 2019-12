Anhela López Obrador mejor economía en el país

Ciudad de México— El presidente López Obrador admitió que pese a que la economía del país va bien, se anhela estar mejor.

Insistió en que hay crecimiento de remesas en niveles que no se habían visto antes.

"Aprovecho para decirles que vamos bien, quisiéramos desde luego ir mejor, pero no es como lo sostienen nuestros adversarios y sus voceros", dijo en conferencia mañanera.

"Tengo tres datos que tienen que ver con inversión: crecimiento de las remesas, como nunca, más de 30 mil millones de dólares, estimábamos 35 mil para finales de año y va a pasar de 35, eso nunca se había visto y eso va directo a la gente, eso va a los pueblos, fortalece la economía familiar, el mercado interno, reactiva la economía, hasta las regiones más apartadas".

El mandatario destacó que también existe estabilidad en la deuda, ya que el ex Presidente Peña Nieto la dejó en 44.9 del PIB y, hasta ahorita, dijo, se encuentra en 43.6 del PIB.

Sobre las cifras del INEGI, que revelan una caída en la confianza del consumidor, López Obrador dijo que pese a que se registró un retroceso en noviembre, se encuentra en los niveles más altos desde hace varios años.

"Estoy tranquilo porque ya falta poco", dijo, tras aclarar que no necesariamente cerrará el año a la baja, ya que faltan los gastos más grandes que se registran en el mes de diciembre.

"Otro dato importante es que ha crecido la inversión extranjera, también como nunca, 26 mil millones de dólares hasta septiembre, no hay antecedente", puntualizó.