Video: Reparten miles de millones de pesos en efectivo

Ciudad de México— El Gobierno federal paga bimestralmente en efectivo casi 8 mil millones de pesos por concepto de la pensión de adultos mayores.

Cuatro de cada 10 beneficiarios de todo el país, tanto en zonas urbanas y en rurales, reciben en billetes, bimestralmente, dicho apoyo.

Las autoridades arguyen que la entrega es en efectivo porque no hay suficiente infraestructura bancaria en regiones rurales e indígenas.

Sin embargo, Reforma constató que en zonas metropolitanas del Valle de México, Monterrey y Coatzacoalcos, los adultos mayores reciben su pensión en efectivo.

"Los días de cobro nos forman a los ancianos en el Palacio Municipal y luego en el parque. Ya luego nos dan la orden de cobro y ya vamos con eso a Telecom a cobrar, todo es con papelitos y nos dan el dinero en efectivo", explicó Escolástica Cova de la Cruz, de 68 años, beneficiaria de Coatzacoalcos, quien asegura haber entregado sus documentos para obtener su tarjeta.

El reparto de millones de pesos en efectivo ha provocado que se registren al menos 10 robos en los traslados de recursos, como los ocurridos en Chiapas, Hidalgo, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

En Guadalupe, Nuevo León, zona conurbada de Monterrey, un empresario y su esposa recibieron en efectivo el beneficio del programa pese a que tienen acceso a los servicios bancarios. Acudieron a una mesa de atención instalada en un gimnasio.

"Hay 15 personas cuente y cuente... Puro efectivo", dijo.

El Gobierno entrega dos mil 550 pesos bimestralmente para 8 millones de beneficiarios. Cuatro millones 676 mil personas (58.4 por ciento) lo recibe por transferencia electrónica y 3 millones 324 mil beneficiarios (41.5 por ciento) lo recibe en efectivo.

El martes 3 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya no quería entregar recursos en efectivo sino con tarjeta pero en sucursales del denominado Banco de Bienestar para no pagar comisiones.

Max Kaiser, especialista anticorrupción, consideró que el reparto de apoyos en efectivo es una medida centralista y política.

"Si realmente quieres que funcione un programa social, el Gobierno debería hacer un convenio con la banca, no con dos bancos; la gran mayoría de los municipios tiene un banco", destacó.