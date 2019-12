Llama López Obrador a pagar adeudos a CFE

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a ciudadanos a cumplir con el pago de sus adeudos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya que ahora los impuestos sí ayudan al desarrollo del país.

En conferencia matutina, el mandatario aseguró que antes los ciudadanos rechazaban pagar impuestos por malos manejos.

"Todos que cumplamos con nuestra responsabilidad, todos, todos. Antes se podría decir: ¿para qué pago los impuestos si se los van a robar? Ahora no es válido, estoy contribuyendo al desarrollo de nuestro país, por eso exijo tener buenos gobiernos que me protejan, apoyen, que me garanticen seguridad", aseguró.

Aseguró a los usuarios de CFE que su Gobierno está cumpliendo con el compromiso de no aumentar el precio de la energía eléctrica.

"Un año llevamos así, puede ser que por ahí salga alguien a decir 'mi recibo me vino más elevado', puede ser la excepción, pero no la regla, porque di la instrucción de que no aumente en términos reales el costo de la luz a los usuarios y constantemente estoy preguntando y pendiente", indicó.

"Al grado de que en el último informe, porque hay que estar ajustando con Hacienda las tarifas, no sólo no aumentó, sino en términos reales había bajado el precio de la luz en el País, a nivel nacional y en promedio y ya les dije, mi compromiso es que no aumente", dijo.

Ayer, Reforma publicó que el Estado de México y Tabasco concentran casi al 50 por ciento de los usuarios que más adeudan a la CFE.

A nivel nacional, los usuarios mantienen una deuda de 40 mil 197 millones de pesos, según un informe oficial con corte al 23 de octubre.

El Edomex encabeza la lista con una deuda de 10 mil 886 millones de pesos, mil 556 millones de esa deuda pertenecen a Ecatepec.

Tabasco se encuentra en segundo lugar con 9 mil 749 millones y en tercer lugar la CDMX, donde se reporta un adeudo por 6 mil 200 millones de pesos.

En Tabasco, entidad de donde es el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el borrón y cuenta nueva que otorgó el Mandatario a sus paisanos fracasó, ya que el adeudo en la entidad se mantiene en casi 10 mil millones de pesos.

El plazo de 180 días para acceder a este beneficio terminó el 28 de junio pasado y sólo 170 mil de 500 mil deudores tabasqueños accedieron al plan, y de ellos, un 20 por ciento ya dejó otra vez de pagar.