Agradece AMLO a senadores por avalar militarización

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los senadores que avalaron anoche la militarización de la seguridad pública hasta 2028.

"Aprovechando para agradecer a los senadores porque ayer ya se aprobó la reforma constitucional y se amplia el plazo para que el Ejército y la Marina puedan estar hasta 2028 apoyando la consolidación de la GN. Y que puedan estar ayudando en labores de seguridad pública".

"Y les tenemos confianza a los integrantes de las Fuerzas Armadas porque prevalece ahora una concepción distinta, acerca del respeto absoluto a los derechos humanos. Yo diría que no siempre fue culpa de ellos. La violación de los derechos humanos, más bien reitero que las Fuerzas Armadas recibían órdenes de autoridades civiles".

Anoche, Morena y aliados, con nueve votos del PRI y dos del PRD, aprobaron la extención de las labores del Ejército en materia de seguridad pública. El coordinador de la bancada priista, Miguel Ángel Osorio Chong, votó en contra. Claudia Ruiz Massieu y Beatriz Paredes Rangel, también. Por el sol azteca, votaron a favor Miguel Ángel Mancera y Anotonio García Conejo.

"Ahora, no sólo ya está en la constitucional o va estar en la Constitución porque pasa está iniciativa, regresa a la Cámara de Diputados, pero ya estoy seguro que no va haber problema porque dónde había más resistencia y menos votos era en el Senado porque requiere de dos terceras partes. La votación fue 87 contra 40 y o sea que fueron 3 votos los que decidieron, 87 contra 40 porque de requiere la tercera parte, no es mayoría simple, y agradecer a los legisladores su apoyo porque esto tiene que ver con la seguridad pública".

"Es proteger a los ciudadanos, aun cuando nosotros estamos sosteniendo la estrategia en atender las causas de la violencia, a partir de que la paz es fruto de la justicia, estamos atendiendo a los jóvenes, aumentando los salarios, que se moralice la vida pública, que se fortalezcan valores, es lo más importante, que no se desintegren las familias, que nunca más a los jóvenes de les llamé ninis de manera despectiva y se les margine, es la estrategia, pero también nos sirve esto".

"Porque ya nos encontramos bandas que tienen armamentos, que entran de contrabando, que compran en EU, porque allá no hay control en la comercialización, venta de armas, cualquiera las puede comprar en un supermercado, un arma de alto calibre, sí necesitamos el apoyo de las Fuerzas Armadas, sí se requiere que son violar los derechos humanos sumemos a todas las corporaciones".