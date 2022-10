Exigen explicación a Sedena por hackeo y espionaje

Ciudad de México.— Diputados de MC y PAN exigieron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) una explicación sobre cómo fue posible el hackeo realizado a sus sistemas informáticos y que se aclare si sigue el espionaje en la actual administración contra periodistas y opositores.

Advirtieron que la seguridad del país está en mayor riesgo por la fuga de millones de archivos confidenciales y que hay violación de derechos humanos por la acusación de que siguió la intervención en equipos celulares.

PUBLICIDAD

El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, consideró que el Gobierno aceleró las reformas para garantizar que las Fuerzas Armadas se mantengan en actividades de seguridad pública, porque ya sabían del hackeo.

"La prisa surgió porque el Gobierno supo que durante 12 días mantuvo indefensa la información de seguridad nacional, la información estratégica que compromete la seguridad de este País. Porque el gobierno le falló al País y le falló desde la Sedena y porque la Sedena debe de rendir cuentas.

"Está el Gobierno acelerando el proceso de aprobación, presionando con todo, doblando con todo a quien se deja doblar, comprando a quien se deja comprar para profundizar el proceso de militarización y la pregunta que nos debemos de hacer todos es, ¿cuál es la prisa, de dónde surgió esta prisa por extender la cláusula constitucional de militarización del País?", planteó en tribuna este martes.

Agregó que también debe haber una explicación sobre la información de que el Gobierno continuó utilizando el sistema Pegasus de espionaje.

"¿Se adquirió la licencia del software Pegasus, sí o no? Es una licencia de espionaje. Sí se adquirió. ¿Se utilizó el software, sí o no? Sí, se utilizó. Si no lo hubieran usado, ¿para qué lo hubieran adquirido?, pero si lo usaron como lo hicieron, ¿quién autorizó el espionaje a periodistas, a activistas, a organizaciones que además denunciamos en el sexenio anterior también? ¿Quién lo autorizó, el Presidente, una autoridad judicial?", manifestó.

Agregó que el país está en una grave crisis debido a la insistencia de la militarización del país y la protección a las Fuerzas Armadas.

"Sus días de legitimidad están contados, por eso tienen prisa de lavarle la cara a la Sedena. Tiene prisa de profundizar un proceso que tiene los días contados. Va a venir una nueva vía para el País, la vía civil, la vía de pacificación y será sin los traidores de Morena", señaló Álvarez Máynez.

La diputada por el PAN María Elena Pérez-Jaén señaló que la confirmación de que se ha espiado a periodistas y opositores hace necesario que se cumpla con la comparecencia del Fiscal de Campeche, Renato Sales, porque durante su gestión como Comisionado Nacional de Seguridad se compró y se perdió un sofisticado equipo de espionaje.

"El escenario de espionaje a periodistas y opositores violenta derechos humanos y pone en riesgo a todos los ciudadanos, por eso exhortamos a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior a que se realice la comparecencia", expuso en la sesión de este martes.

También del PAN, Miguel Ángel Monraz señaló que el ataque cibernético a la Sedena aumentó la vulnerabilidad del País en materia de seguridad.

"Es sumamente preocupante el jaqueo que sufrió el Ejército, deja al descubierto la fragilidad del Estado mexicano. El presidente está más preocupado por mantener su popularidad y ganar elecciones y el Secretario de Gobernación en ser su candidato", señaló.

De Movimiento Ciudadano, José Mauro Garza Marín agregó debe haber acciones de respuesta ante el hackeo, para remediar la "enorme vulnerabilidad" en la que ha puesto al Estado mexicano.

"El Estado mexicano, como respuesta, lejos de pedir una audiencia a los responsables, lejos de dialogar con los medios para explicar los alcances de la información más sensible, se han dedicado, como siempre, a minimizar y a atacar con mayor ahínco aún su relación con la prensa y sus opositores.

"De esta información se han conocido cosas gravísimas, no solo el espionaje de opositores y activistas por parte del Ejército Mexicano, sino también evidencia de violaciones de derechos humanos en manos de la Secretaría, a la cual quieren dar todo el poder sin contrapesos", reclamó.