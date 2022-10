Ven justicia trunca en caso Yrma Lydya

Ciudad de México.- La muerte del abogado Jesús Hernández Alcocer, presunto asesino de Yrma Lydya, trunca el acceso a la justicia para este caso, advirtieron especialistas.

El feminicidio se registró el 23 de junio en el restaurante Suntory de la Colonia Del Valle, donde, Hernández Alcocer, presuntamente, detonó un arma de fuego en contra de su esposa.

El hombre de 79 años permanecía en el Reclusorio Norte desde el 25 de junio.

A las 10:45 horas de ayer, falleció luego de que manifestó sentirse mal y de que fue trasladado al servicio médico.

María de la Luz Estrada, abogada feminista y directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, subrayó que la justicia queda comprometida, pues Hernández Alcocer ya no podrá ser juzgado o sentenciado.

Sin embargo, las autoridades podrán seguir con el caso, pues sigue vinculado a proceso Benjamín "N", chofer de Hernández Alcocer, detalló Estrada.

Lo primordial es que la familia de Yrma Lydya conozca las circunstancias en que ocurrió el homicidio.

"Al final queda una zozobra de decir que ya no se va a hacer justicia", indicó Estrada.

"El proceso que sigue para las víctimas (es) que haya una reparación, aunque la justicia pueda quedar un poco truncada, así haya algunos imputados, porque el principal señalado como feminicida ya está supuestamente muerto, eso sí va a generar una reparación incompleta en la justicia, pero al final sí es importante que se haga una reparación en los términos que se pueda y que los que participaron también estén en la cárcel y no salgan libres".

José Antonio Caballero, especialista en Derecho, advirtió que, si bien los deudos de Yrma Lydya pueden reclamar que se siga con el caso, podrían enfrentarse a distintos obstáculos.

"El problema es que cuando el presunto homicida muere, cualquier perspectiva de indemnización entra en crisis. () El terreno es cada vez más pantanoso. De alguna manera tenemos que aceptar que el propio asunto muere también", advierte.

Anoche, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) informó que inició una carpeta de investigación por la muerte de Hernández Alcocer; sin embargo, no se estableció un plazo para dar a conocer el resultado de la necropsia.

"Las familias quedan con un sentimiento de impunidad porque al final él ya no está en el proceso, ahora, lo que estábamos viendo con la Fiscalía es que el proceso en este caso no se cierra porque hay otros imputados, hay más gente que participó, entonces no se puede sobreseer, hay responsabilidades".