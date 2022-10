Será para pensiones de soldados utilidad de Mexicana militar

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las utilidades que genere la nueva aerolínea del Ejército serán utilizadas para las pensiones de soldados.

"Que tampoco les extrañe que cómo se va tener una empresa pública de aviación, pues se tenían dos. ¿Y por qué va ser de la Defensa? Pues para procurar que haya una custodia. No es lo mismo quitársela y privatizarla si está en manos de Comunicaciones que en la Defensa. Además, las utilidades de esa empresa van a ser utilizadas para las pensiones de la Defensa.

"Estamos haciendo obras con presupuesto público que no queremos que de nuevo se privaticen -cómo le llamaban- se desincorporen por no ser -cómo decían- empresas estratégicas. Estamos procurando que sean empresas públicas, de la Nación", comentó López Obrador.

En abril pasado, el mandatario federal había asegurado también que las ganancias del Tren Maya irían a parar a las pensiones de las Fuerzas Armadas tras su retiro.

"¿Por qué estamos haciendo todo esto? No sólo para impulsar el turismo o el desarrollo, para que haya trabajo, para que se tengan utilidades y se garantice en el futuro, que nunca falten las pensiones a los integrantes de las Fuerzas Armadas que van al retiro", señaló en ese entonces en su visita a un campamento de ingenieros militares que participan en la construcción de los tramos 6 y 7 de dicha obra.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal aseveró que prevé que exista poca inversión en la nueva aerolínea militar, ya que se cuenta con la experiencia de la fuerza aérea desde hace tiempo.

"Si se trata de invertir, nosotros tenemos que buscar invertir en donde haya beneficios para la Nación, cuidar que haya beneficios para los trabajadores, pero también para la Nación.

"No podríamos nosotros cargar con una quiebra de una empresa (Mexicana) porque nos costaría mucho, eso no lo podríamos hacer. Cuando planteamos una nueva empresa es una autorización, no significa mucha inversión, prácticamente nada porque tenemos los aeropuertos, contamos con la experiencia de la fuerza aérea de hace mucho tiempo", expresó.

López Obrador resaltó que la empresa que manejará la aerolínea militar empezará a generar utilidades en un año.

"Hay talleres, hay pilotos, hay mecánicos, o sea ya tenemos lo fundamental, es rentar 10 aviones. Ya se está haciendo el análisis de costo-beneficio y resulta que la empresa empieza a tener utilidades a poco más de un año. Entonces, eso ayuda porque se va dar servicio a las ciudades donde no llega ninguna línea aérea", señaló.

'Habrá turismo como nunca'

El presidente López Obrador dijo que este año el turismo crecerá como nunca a raíz de que los europeos adelantarán sus vacaciones y ven a México como destino atractivo.

"El turismo va crecer muchísimo, la economía de México está llamada a crecer. Tengo informes de que ahora con el conflicto de Europa, a falta de gas, lamentablemente el invierno, muchos, muchos, pero lo peor, van a optar por adelantar sus vacaciones.

"Y uno de los destinos turísticos más importantes, más atractivos, es México, las partes turísticas de México. Estamos previendo que va crecer este año el turismo como nunca", resaltó.

El titular del Ejecutivo afirmó que se requerirán más vuelos a raíz de la llegada de turistas, por lo que una nueva empresa aérea es rentable.

"Entonces, se van a requerir pues líneas aéreas, más viajes, más vuelos; o sea, es pues muy prometedor el futuro económico del país afortunadamente en varios sectores y uno de ellos es el terciario, el sector turismo, lo que tiene que ver con restaurantes, servicios de transporte. Todo eso va crecer mucho en este fin de año, principios del próximo, por eso sí es rentable una nueva empresa de aviación, aérea", agregó.