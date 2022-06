Visita comisionado del INM oficinas del CBP en El Paso

Ciudad Juárez.- En un recorrido por los estados fronterizos, este miércoles llegó a El Paso el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, quien se reúne con funcionarios de Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en el puente Santa Fe de esa ciudad.

El funcionario federal llegó acompañado del contralmirante Salvador González Guerrero, quien desde el pasado mes de mayo había sido separado del cargo y nuevamente fue designado como titular de la oficina de representación en el estado de Chihuahua, con sede en Juárez, informó personal del INM desde la Ciudad de México.

El regreso del mando militar ocurre en medio de una crisis de credibilidad del INM por las acusaciones de corrupción contra diversos mandos, el asesinato de uno de ellos y los cambios del responsable de la oficina, lo que impide la consolidación de una política migratoria en esta frontera.

El delegado estatal de los Programas para el Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, anunció que esta semana estaría aquí el comisionado Francisco Garduño Yáñez, en una visita por las estaciones migratorias.

Mientras que desde la semana pasada el abogado Jorge Vázquez Campbell ha realizado fuertes señalamientos contra los encargados de las estaciones migratorias de Juárez y Janos.

“El Instituto Nacional de Migración es una red de corrupción que opera igual que la delincuencia organizada”, dijo el especialista en temas migratorios, quien ha llevado sus denuncias ante la Fiscalía General de la Republica y la Contraloría Interna, sin que la Secretaría de Gobernación y de la Función Pública tomen cartas en el asunto, aseguró.

“Si existe corrupción ahí es porque siguen personajes del pasado, no solo dentro de Migración sino en otras áreas del Gobierno Federal, que no han entendido lo que significa la Cuarta Transformación, siguen enamorados de sus cargos y no tienen empacho para retirarse de ahí”, destacó anteriormente Loera de la Rosa.

Previo a su visita a El Paso, Texas, el comisionado estuvo en Tamaulipas y Coahuila, como lo difundió en sus redes sociales.