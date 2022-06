Atenderán quejas por recolección de basura

Las quejas por el servicio de recolección de basura persisten y para ello ahora el Municipio utilizará los diez camiones que rentó para atender las colonias con denuncias, afirmó el director de Servicios Públicos Municipales, Ernesto Guevara Vázquez.

“El problema ha disminuido bastante, sin embargo no hemos llegado al servicio de excelencia que el alcalde prometió a la ciudadanía, pero vamos a llegar”, indicó.

PUBLICIDAD

Dijo que la semana pasada tras una publicación en redes sociales hecha por el presidente municipal se recibieron 224 quejas de 73 colonias, principalmente en Horizontes del Sur, Salvárcar, Parajes de Oriente y Morelos IV.

Afirmó que ya están identificados los sectores con problemas y la Dirección de Limpia puso al tanto a la concesionara PASA.

“Lo tiene que resolver a la brevedad la concesionaria, el presidente va a tener que tomar una determinación a ver si puede ser adquirir otros camiones”, mencionó.

Expuso que la empresa manifestó que todos los camiones se envían a las rutas, pero están conscientes que muchos choferes desvían sus rutas por otro tipo de intereses.

“Estamos en constante trabajo, tanto la Dirección de Limpia, como con PASA para ayudarles también a supervisar las rutas”, manifestó.

Señaló que entre tanto, el Municipio seguirá haciendo recorridos donde se presente más quejas de recolección de la basura.

El viernes pasado el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, y el director de Limpia, Gibran Solís, supervisaron una colonia para encargarse que camiones del Municipio fueran por la basura.

“El presidente tuvo la determinación de supervisar la colonia Eco 2000, los vecinos comentaron que el camión sí pasa, pero omite algunas calles, durante el recorrido que hizo el presidente Cruz Pérez Cuéllar, contamos con dos camiones del Municipio”, aseguró Guevara.

Dijo que la dependencia recibe diariamente entre 9 y 10 quejas en su número de WhatsApp.

“No es que no vaya PASA a la colonia, si no que se llenan sus camiones y dejan de pasar en algunas calles. El problema que teníamos antes era que la concesionaria no iba hasta en un mes a una colonia, ahora el problema ya lo reducimos a que los camiones no cumplen el 100 por ciento de la ruta”, detalló.

El director de Servicios Públicos expuso que al inicio de la administración municipal –en septiembre pasado– PASA tenía 37 camiones y se llegaban a registrar diariamente entre 40, 45 quejas telefónicas.

“Ya se redujo la queja a que no pasaba en un mes, ahora es que no pasa por una o por varias calles de la colonia”, manifestó el funcionario.

acastanon@redaccion.diario.com.mx