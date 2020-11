David Cruz / El Diario de Juárez / Empleados trabajan en las obras en el Paseo Triunfo de la República

La inconformidad ciudadana por la construcción de una segunda ruta troncal para el EcoBus, ahora por la avenida Tecnológico y el Paseo Triunfo de la República, dio a origen a la composición de un corrido contra ese sistema de transporte, canción en cuyas estrofas se destaca la prohibición de las vueltas a la izquierda y el rodeo que tienen que hacer los automovilistas para llegar a su lugar de destino.

En la página “No al carril confinado por la Tecnológico” de la red social Facebook, se da a conocer este corrido que interpreta con música de banda “El Chiralajas” y que ya fue compartido al menos 45 veces, además de los comentarios y “likes” que le han dado los cibernautas, en especial quienes están contra la construcción de un carril confinado para el EcoBus por esas calles.

“Es una crítica musical a las desastrosas obras del gobernador Javier Corral, obras llenas de corrupción y opacidad, una segunda ruta troncal que no es prioridad y sólo destruye la mejor y más importante vialidad de Ciudad Juárez”, dijo el maestro universitario Ricardo Melgoza Ramos, uno de los opositores a esa ruta.

“Javier Corral insiste en estar gastando en obras que no son prioridad para la ciudad y que no solamente no son prioridad, sino que además dañan la movilidad de la avenida más importante y con mejor vialidad de la ciudad que es la Tecnológico”, señaló.

Melgoza Ramos dijo que ese dinero se podría estar utilizando para ampliar las capacidades hospitalarias ante el crecimiento de infectados y de muertes en la ciudad por el Covid-19.

Estas obras que además de la opacidad y de lo innecesarias que son, parecieran motivadas por la corrupción ante el empecinamiento del gobierno estatal, expresó.

“Y aquí la pregunta que tenemos que hacernos todos los juarenses. ¿Quién realmente gana con la construcción de la segunda ruta troncal en plena pandemia?”, agrega el maestro universitario.

La canción

El corrido empieza con una imagen que muestra de fondo la “X” de la Plaza de la Mexicanidad y la estatua de Benito Juárez que se encuentra en la glorieta del kilómetro 20.

“Me voy a rodear, es un infierno acá por Las Torres, donde se pierden, retornos desesperados, tú no supiste rodearle, por eso vas a perderte, adiós cruces de Las Torres, o las fuentes chaparrones, me tocó un desmadre, Dios sabe por qué, dice la estrofa.

“Por Las Torres me fui, Cuatro Siglos allá aparecí, me quise retornar y en el 20 yo voy a parar”, continúa.

Entre una y otra estrofa hace mención del apellido del gobernador Corral, al tiempo que pasan imágenes de las avenidas por donde están las obras para el carril confinado y otras donde pasa el EcoBus.

“El Parque Central, la Centeno y bulevar Zaragoza, ya están cerradas sin cruce y sin esperanza, porque quisiste meterle, camiones de esos muy verdes, adiós rutas y camiones, con los nuevos paredones, nos toca un desmadre, Dios sabe por qué”.