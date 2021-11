Vehículo que circulaba en sentido contrario provoca aparatoso accidente

Ciudad Juárez.— Un conductor que circulaba en sentido contrario ocasionó un aparatoso accidente que dejó con daños totales tanto a su vehículo como a otro que circulaba por el lugar.

El percance ocurrió la tarde de este lunes cuando el conductor de un Honda Acord color blanco tomó la calle Indio Gerónimo en sentido contrario para incorporarse al Camino Real por lo que impactó un Chevrolet Malibú el cual a su vez se proyectó contra los muros de contención que se encuentran movidos de su lugar original, mencionaron agentes de la Coordinación de Seguridad Vial que acudieron al lugar.

No se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales, pero testigos del hecho mencionaron que el lugar es de alta peligrosidad porque no hay visibilidad debido a que no funcionan las luminarias, aunado a que los muros de contención se encuentran salidos.