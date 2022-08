Vacunarán contra Covid-19 a adolescentes rezagados de 12 a 17 años

Ciudad Juárez.- La delegación local de los Programas para el Bienestar informó que el lunes 29 y martes 30 de agosto serán vacunados, con primeras y segundas dosis, los adolescentes rezagados de 12 a 17 años de edad. Elizabeth Guzmán Argueta, coordinadora en la región, indicó que el proceso fue dividido por grupo etario: el primer día deberán ir los de 12 a 14 años de edad y el segundo los de 15 a 17, para procurar el orden.

Externó que para esta jornada se suministrará el biológico de la marca Pfizer y se tendrá una sede única que será el Estadio de Béisbol, que se ubica en la avenida Sanders 1450 de la colonia Melchor Ocampo. Indicó que el horario de atención será de las 08:00 a 14:00 horas y es importante que el interesado porte el formato de inmunización disponible en el sitio Mi Vacuna: https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php.

Hizo un llamado a los padres de familia de los menores, así como a los tutores a que no dejen pasar esta oportunidad y aprovechen el biológico. Refirió que es necesario, además del oficio antes mencionado, presentar la CURP del menor, el acta de nacimiento y una identificación del adulto que lo acompañe. Asimismo, enfatizó, este antiviral no se dará a menores que no hayan cumplido mínimo 12 años de edad.