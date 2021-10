Urge sangre para niño con rickettsia

Ciudad Juárez— Desde hace un mes, el niño Julián Santiago Pérez Gutiérrez, de dos años 4 meses, se encuentra internado en el Hospital Infantil de Especialidades (HIES) tras haber sido mordido por una garrapata que le contagió rickettsia, una bacteria que puede llegar a ser mortal de no tratarse a tiempo, según la Secretaría de Salud.

La dependencia informó que, en este año, a nivel estatal van 67 casos de rickettsiosis; 21 perdieron la vida. De las infecciones, 26 se presentaron en esta localidad (siete murieron), 35 en el municipio de Chihuahua (12 fallecieron), otro (finado) en Aldama, cuatro casos más en Aquiles Serdán y uno adicional en Meoqui.

“A los papás les pido que tengan mucho cuidado con los niños, que eviten que anden jugando en la tierra o con perritos que estén sucios”, indicó la mamá de Julián, Marisela Gutiérrez, de 45 años, quien pernocta frente al sanatorio pediátrico en una casa de campaña velando el bienestar de su pequeñito hospitalizado.

Recordó que previo al diagnóstico, detectó en su hijo malestares como diarrea, fiebre, dolor de garganta y salpullido; posteriormente perdió fuerza en su cuerpo, por lo que decidió trasladarlo desde San Isidro en una ambulancia. Se encuentra en terapia intensiva, donde ha evolucionado de forma satisfactoria.

“Aquí me he quedado acampando, nomás he salido cuando me piden plaquetas. Gracias a Dios ya no nos han solicitado más, pero ahorita estoy solicitando donadores de sangre de cualquier tipo, porque debo 30 unidades aquí al hospital”, manifestó Gutiérrez, quien facilitó su número telefónico: (656) 746-38-70.

La ciudadana apeló a la solidaridad de la comunidad para que no la desamparen en la situación que vive, pues lo más preciado para ella es la vida de su niño, quien perdió ya todos los dedos de su pie derecho y uno más de la mano izquierda a causa de la patología.

