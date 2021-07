Turbio, manejo del fideicomiso: Cruz

Ciudad Juárez— La actual administración estatal ha manejado de forma turbia los recursos que produce el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, a cargo de su director Sergio Madero y del gobernador Javier Corral, acusó el alcalde electo Cruz Pérez Cuéllar.

Por ese motivo, adelantó que buscará un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador en su próxima visita a Juárez, para plantearle que ceda al Municipio el control de la entidad paraestatal.

“Sí, le comentaría la inquietud que tenemos de que el fideicomiso pase a Juárez, como también se lo comentaré a la gobernadora”, dijo.

El morenista ha dejado en claro que buscará que el manejo del fideicomiso sea cedido a las autoridades de Juárez, lo mismo que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) y el transporte público.

Recientemente, en la conferencia mañanera, López Obrador anunció sus planes de visitar Chihuahua este mismo fin de semana, aunque ayer se dieron a conocer cambios en su agenda, de manera que no tiene previsto venir al estado al menos esta semana.

Según la agenda preliminar compartida por el área de Comunicación Social, el presidente no contempla viajar al estado de Chihuahua el fin de semana correspondiente del viernes 30 de julio y al lunes 2 de agosto, como lo había anunciado en días pasados.

Hasta donde se sabe, realizará la conferencia mañanera del viernes 30 de julio desde Culiacán, Sinaloa, para posteriormente, a las 11:00 horas, tiempo local, asistir a la supervisión de la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo.

Pérez Cuéllar pidió ayer auditar el fideicomiso, que maneja los recursos obtenidos del peaje de los cruces internacionales Zaragoza-Ysleta, Lerdo-Stanton, Paso del Norte-Santa Fe y Guadalupe-Tornillo.

“Debe de auditarse, he dicho que no se socializaron los proyectos. El haber arrancado la Gómez Morín (pretroncal del BRT-2) me parece que es un despropósito porque más allá de que pudo haber mejores proyectos de transporte en Juárez, con lo que se gastaron ya tendríamos un mejor transporte sin tanto desorden”, puntualizó.

El dinero que se tenía se debió invertir para terminar Paseo Triunfo y Tecnológico, dijo.

Expuso que en otras giras de López Obrador por otros estados no han sido invitadas las autoridades electas, aunque en una reciente a Baja California sí estuvo la gobernadora ganadora de los comicios.

Aseguró que en torno al fideicomiso, pronto habrá proyectos concretos. (Javier Olmos / El Diario)

