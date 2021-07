Tiran comida a la basura por falta de electricidad

Comidas preparadas, carnes frías, carne de pollo y res, entre otros productos tuvieron que echar a la basura los habitantes de la calle Praderas del Nogal, en el fraccionamiento Praderas de los Álamos, además de aguantar las altas temperaturas por la falta de aire acondicionado, porque durante casi 40 horas estuvieron sin el servicio de electricidad.

Los residentes del sector tuvieron que reportar la falla en seis ocasiones, ya que cada vez que llamaban para preguntar cuándo la arreglarían, tenían que levantar un nuevo reporte, pues los empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les aseguraban que el problema ya estaba solucionado, aunque seguían sin la energía eléctrica, dio a conocer la señora Ivette Castilla, una de las afectadas.

“Desde el domingo cerca de las 8:00 de la noche nos quedamos sin luz y de inmediato varios de los vecinos llamamos a la CFE para reportar la falla, como a las tres horas llamé de nuevo para preguntar cuándo arreglarían el desperfecto, pero me salieron con que no era el sector donde yo vivía y levantaron otro reporte, pero no vinieron a restaurar el servicio”, explicó.

La señora Castilla dijo que esperaron toda la noche del domingo para ver si arreglaban la falla, pero siguieron sin electricidad, por lo que llamó el lunes en la mañana y le dijeron lo mismo, que ella era de otro sector y levantaron de nuevo otro reporte.

“Así estuvieron diciendo que estaba mal el sector o que el reporte lo habían cerrado porque se arregló la falla, y hasta que hice el sexto reporte, este martes en la mañana, vinieron a reparar el desperfecto, cerca del mediodía”, indicó.

Ivette comentó que al llegar el empleado de la CFE le preguntó cuánto tiempo tardaría para que se reanudara el servicio, pero la persona se molestó por ello y le dijo que el reporte era de otra casa, y que primero ahí tendrían de nuevo la electricidad.

Finalmente, después de estar los vecinos pendientes, esperando la reanudación del servicio de energía eléctrica, el trabajador de la paraestatal les dijo que ya estaba arreglada la falla, misma que ocurrió en los cables subterráneos del sector.

El empleado de la CFE comentó a personal de El Diario que la falla se debió a un problema en el cableado que une el transformador con las líneas de distribución a las viviendas, una parte de cables que ellos le llaman pulpo, la cual se averió a consecuencia del agua que entró al área donde se encuentra este cableado.

Mientras que el trabajador de la Comisión Federal de Electricidad se retiraba molesto con los vecinos por dar a conocer el problema a la prensa, los residentes de la calle Praderas del Nogal empezaban a sacar la comida y alimentos que se les echaron a perder por falta de refrigeración.

“Mire, estas carnes frías y el caldo que había preparado, ya no sirven, además de otros alimentos que tengo que revisar porque huelen muy feo, creo que también se echaron a perder, apenas que habíamos comprado el mandado de la semana y nos quedamos sin la electricidad”, dice la señora Castilla, quien consideró que el servicio de la CFE debe mejorar.