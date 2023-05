‘Trasladarán a deportados a sus lugares de origen’

Ciudad Juárez.- Luego de la conclusión del Título 42 y la extensión del Título 8 a todas las nacionalidades, se prevé que los alrededor de 250 migrantes que puedan ser retornados diariamente por esta frontera no se queden y sean movilizados desde aquí a sus países de origen.

“La intención es que ninguna de estas personas que sean deportadas bajo el Título 8 se queden en la frontera, ésa es la información que tenemos por parte de Migración. Quedamos que ellos informarían de esos operativos especiales”, explicó el representante del Gobierno del Estado en Juárez, Óscar Ibáñez Hernández.

“Estas personas van a ser trasladadas por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) a sus países de origen, en el caso de que lo haya convenido el Gobierno de México, o al sur del país para que puedan retomar su trámite o regresar a su país por sus propios medios”, apuntó el funcionario.

Aunque Ibáñez Hernández aseguró desconocer los detalles de los operativos de traslado: “desconozco los detalles operativos de cómo le piensa hacer, sé que la intención es que el traslado sea inmediato”, dijo.

Comentó que no esperan una oleada de migrantes a Juárez dado que ya no está en vigor el Título 42.

“Nosotros no lo esperamos, lo que está planteando el INM es ser más estrictos en el flujo de migrantes de sur a norte, entonces hay una serie de acciones que estará tomando y que nosotros vamos a apoyar, pero son operaciones que ellos están visualizando. No hay caravanas detectadas, no se espera que haya un movimiento extraordinario de migrantes hacia la frontera”, señaló.

Esta semana se confirmó que hasta 250 migrantes de cuatro nacionalidades serán deportados diariamente por Juárez y enviados directamente a sus países de origen, esto como parte de los acuerdos a los que llegaron el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el de Estados Unidos, Joe Biden, en la reunión que sostuvieron el martes.

El acuerdo fue que por México sólo serán repatriados migrantes de cuatro nacionalidades: Haití, Venezuela, Cuba y Nicaragua, y será por cuatro ciudades fronterizas: Juárez; Piedras Negras, Coahuila; y dos de Tamaulipas, un total de mil diarios.

“Sin embargo, a todas las personas que sean deportadas bajo esa circunstancia, el INM no las va a dejar en la frontera, a su vez van a ser trasladadas porque el Gobierno de México está haciendo acuerdos con esos países para hacer la repatriación”, mencionó.

“No tenemos una estimación de cuántos migrantes haya en la ciudad. En las últimas dos semanas ha cambiado muchísimo la situación de los migrantes”, comentó.