Trasladan a ‘El 300’ al penal de El Altiplano

Cortesía | Antonio Leonel C. M., alias "El 300"

Ciudad Juárez— Al penal de El Altiplano, fue trasladado Antonio Leonel C. M., alias "El 300", en un operativo coordinado con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, informó la Fiscalía General del Estado en un comunicado. En el boletín detalla que este traslado obedece a que servicios de inteligencia del Gobierno Federal alertaron sobre actividad relacionada con esta persona por eso se tomó la decisión de llevarlo a un penal de máxima seguridad, en este caso el Cefereso No. 1, también conocido como "El Altiplano" o "Almoloya", en Toluca, Estado de México. Señala que el operativo coordinado con las fuerzas federales para su traslado, participaron 24 elementos de la Guardia Nacional en cuatro unidades terrestres; seis elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado, en tres unidades terrestres; cuatro elementos de la Policía Procesal del Sistema Penitenciario, así como 14 elementos de Seguridad y Custodia Penitenciaria en tres unidades terrestres. De acuerdo al archivo periodístico, Antonio Leonel C. M., alias "El 300", fue capturado el pasado 13 de marzo en un hotel de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, durante un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua con apoyo de autoridades de esa entidad. Fue detenido por cargos de secuestro y es señalado como líder de sicarios del grupo criminal "Gente Nueva Los Salgueiro", perteneciente al Cártel de Sinaloa. Su radio de acción eran los municipios de Parral, Santa Bárbara, Balleza, Guadalupe y Calvo, Matamoros, Allende, Coronado, López, San Francisco del Oro, Huejotitán, El Tule y Valle de Zaragoza.