Tienen miedo ruteros de personal por quema de camiones

Luego de registrarse hasta 12 casos de camiones de transporte de personal y ruteras quemadas de manera intencional en lo que va del año, operadores de este tipo de unidades en la ciudad dijeron trabajar con miedo.

“El temor sí existe, es una situación que es generalizada, la delincuencia se da en forma total, no discrimina a nadie, pero afortunadamente no ha ocurrido con nuestra gente y efectivamente la autoridad no ha podido contrarrestarlo”, comentó el líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Juárez, Jesús José Díaz Monárrez.

Hasta el 80 por ciento de las unidades de transporte urbano que circulan en la ciudad pertenecen a agremiados de la CTM, mientras que siete de las compañías de transporte de personal también se integran a este gremio en la frontera, destacó el dirigente.

Los ataques contra unidades de transporte de personal o ruteras más relevantes ocurrieron durante los hechos violentos del “jueves negro”, el 11 de agosto.

Ese día, personas encapuchadas quemaron tres unidades, la primera en bulevar Manuel Talamás Camandari y Monte Blanco, otra en el cruce de las calles Nahualtecos y Tlahuicas, de la colonia Azteca; y una más en Puerto Tarento y Soneto 156, de la colonia Carlos Castillo Peraza.

Por el caso del incendio de un camión con bombas molotov, Jorge Antonio C. B. fue vinculado a proceso por los delitos de ataque a la paz pública, daños y homicidio en grado de tentativa. Mantiene impuesta la medida cautelar de prisión preventiva.

La Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en el Congreso estatal invitará a comparecer a funcionarios de la Fiscalía estatal y la Policía Municipal de Juárez para explicar los casos de incendios en unidades de transporte de personal y urbanos en esta frontera.

“Vamos a ponerlo sobre la mesa dentro de la comisión para discutirlo y pedir explicaciones a los funcionarios responsables de la seguridad en esa ciudad. En el caso específico de incendios de transporte, las autoridades sí han sido sobrepasadas”, comentó el diputado presidente de esa comisión en el Legislativo local, David Castrejón Rivas.