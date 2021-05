Termina plazo para reimpresión de INE

David Cruz / El Diario de Juárez / Ciudadanos realizan su trámite

Este martes 25 de mayo vence el plazo para que quienes perdieron su credencial para votar vigente, puedan solicitar tal cual la reimpresión del documento, informó Ever Haro, vocero del Instituto Nacional Electoral (INE).

El portavoz de la autoridad electoral indicó que no se estima una afluencia importante para este día, “pero ya veremos cómo se comporta”, y agregó que los módulos van a estar abiertos de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

No podrán votar

Quienes perdieron su INE y no hicieron el trámite, ya no podrán volver a solicitarla hasta pasado el 6 de junio, por lo que no podrán emitir su voto, mencionó.

El Instituto Nacional Electoral (INE) llamó a los juarenses a reimprimir la credencial para votar, en el caso de robo, extravío o deterioro grave del documento.

De acuerdo con el último corte emitido ayer, de 37 mil 502 ciudadanos que pidieron la reposición de su credencial electoral en los nueve distritos federales del estado, 31 mil 572 la recogieron.

Lo anterior quiere decir que al menos 5 mil 930 chihuahuenses no han recogido su plástico, por lo que de no hacerlo tampoco podrán emitir su voto. El día límite para que lo hagan es el 4 de junio.

Mencionó que los requisitos son llevar, en original: acta de nacimiento, comprobante de domicilio e identificación con fotografía.

jolmos@redaccion.diario.com.mx