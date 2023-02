Termina hoy atención médica gratuita en el Monumento

Ciudad Juárez— Este sábado concluirán las atenciones gratuitas, de las Unidades Móviles que instaló la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, en el Monumento a Benito Juárez, en la Zona Centro.

Los servicios que se ofrecen son consultas médicas, mastografías, teletorax, salud bucal, desintometría, mastografías, laboratorio clínico, ultrasonido pélvico y obstétrico, así como prevención de pediculosis, según la información de la secretaría.

Algunos de los pacientes informaron que en las consultas los canalizan a otras unidades móviles para que se realicen varios estudios.

Es el caso de Josefa Huizar, de 72 años, quien padece de diabetes, comentó que se practicó análisis de laboratorio, un electrocardiograma, una mastografía y recibió servicio dental.

La entrevistada dijo que llegó desde temprano proveniente de la colonia Anexas.

“Yo no me enfermo, solo padezco de diabetes, incluso no tengo operaciones, pero quise aprovechar por prevención, quiero saber que sí estoy bien de salud", dijo Josefa Huizar.

Para acceder a los servicios deberá presentar la CURP y una identificación oficial.