Velan a Edith; libre, el que la atropelló

Ciudad Juárez.— Edith, de 17 años, quería estudiar pedagogía. Su sueño era ser maestra, una función que ya ejercía en la iglesia a la que asistía donde además era consejera de niños, sin embargo su vida quedó truncada el pasado lunes cuando fue arrollada al salir de su escuela.

“Mi hija era una muchacha muy talentosa, muy luchadora, le gustaba mucho ayudar a los demás, aunque ella no supiera ella siempre decía que ella iba a aprender. Era muy luchona mi hija, siempre andaba con una gran sonrisa”, dijo entre lágrimas su madre, Francisca Xolio.

Mientras la menor era velada, el estudiante de 18 años que presuntamente causó el accidente fue acusado de homicidio imprudencial agravado, aunque la jueza impuso la medida cautelar de firma por el término de un año y una garantía económica de 30 mil pesos, que podrá pagar en dos meses, por lo que el inculpado obtuvo su libertad.

La tarde del lunes Edith de los Santos Xolio terminó sus clases en el Cecytech 11, en la Ciudad del Conocimiento, y junto con algunos de sus compañeros caminaba por la carretera cuando fue embestida por un auto conducido por Elliot Daniel S. C., quien de acuerdo con la información que proporcionó la Coordinación de Seguridad Vial, presentaba segundo grado de ebriedad.

El lunes 20 de febrero Elliot Daniel, junto con dos amigos, decidió abandonar las instalaciones del campus II del ITCJ desde las 10:00 horas. Tenía horas libres. Él y sus compañeros de segundo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial decidieron comprar cerveza, la que ingirieron en un lote baldío cerca del plantel.

Tras beber el contenido de varias latas de cerveza los estudiantes decidieron irse a sus respectivas casas. Pese al estado de ebriedad, el chofer condujo a exceso de velocidad y en zig-zag sobre la avenida Del Desierto hasta que impactó a Edith, quien murió en el lugar.

Así lo narró el pasajero Kevin Alexis R. L., de 18 años, quien viajaba junto con Martín “N” y Elliot Daniel a bordo del vehículo Saturn, tipo sedan, color guinda modelo 2002, con matrículas 184SDB9 del estado de Chihuahua, al momento del atropello.

Kevin Alexis fue uno de los testigos del accidente ocurrido el lunes a las 13:30 horas, quien brindó su testimonio ante el Ministerio Público, mismo que fue dado ayer en la audiencia inicial de control de detención y formulación de imputación por el delito de homicidio imprudencial agravado.

Mientras el cuerpo de Edith era velado ayer en su domicilio, su madre se enteró que el presunto responsable llevará su proceso en libertad, lo cual asegura, le causó aún más tristeza.

“Lo que queremos es justicia para mi hija porque no nos parece que hayan dejado en libertad a ese muchacho, se me hace injusto que él ande libre y mi hija ya no va a volver, él va a andar feliz por la calle, ¿para qué?, ¿para que al rato vuelva a hacer lo mismo?”, cuestionó en medio del llanto.

Kevin Alexis expuso que ese día circulaban de norte a sur sobre la avenida Del Desierto y antes de llegar a la avenida De las Ciencias Elliot Daniel perdió el control del vehículo y sintió un impacto en la unidad. Luego observaron que se encontraba una mujer de 16 a 17 años en la parte posterior de la unidad.

La representación social también narró que tras el accidente, una maestra del Cecytech salió y detuvo al conductor. Junto a otros docentes lo llevaron resguardado a las instalaciones del plantel para luego entregarlo a los elementos de la Policía Municipal del Distrito Valle que llegaron como primeros respondientes.

Elliot Daniel, detenido desde ese día y hasta ayer, fue acompañado por sus padres durante el desarrollo de la audiencia inicial por los delitos contenidos dentro de la causa penal 1114/23.

La juez de Control los apercibió a solicitud del Ministerio Público, que observó cuando ambas personas le hicieron señas a su hijo cuando éste decidió hacer uso de la palabra y luego se arrepintió ante las gesticulaciones y señas que le hicieron sus padres desde sus respectivos asientos.

La prueba de alcoholímetro estableció que el estudiante presentó 0.143 mg (BAC) de alcohol en la sangre, según la prueba de orina que se le practicó.

Ayer, tres días después de la muerte de la menor de 17 años, la jueza declaró legal la detención del alumno del Tec de Juárez, acusado de homicidio imprudencial agravado.

La representación social solicitó la prisión preventiva oficiosa por 12 meses al considerar que el acusado podría sustraerse de la acción de la justicia ya que estaba solicitando una penalidad de hasta 70 años de cárcel y una indemnización por reparación de hasta 1.5 millones de pesos.

La defensa rechazó la petición de la medida cautelar y la juzgadora consideró que el Centro de Reinserción Social está lleno, que el acusado es joven y se encontraba acompañado por sus padres.

El MP solicitó la nueva medida cautelar de presentación periódica ante el Instituto de Servicios Previos al Juicio por un lapso de 12 meses (firma mensual), así como una garantía económica de 30 mil pesos, cantidad que deberá ser depositada en un plazo de dos meses, por lo que el acusado fue liberado.

La audiencia de vinculación o no a proceso será realizada el próximo lunes.

Francisca, la mamá de Edith, dijo que no ha tenido contacto con la madre del presunto responsable, pero en caso de que ella le pidiera que le otorgara el perdón, no cederá.

“Pagar una cantidad de 30 mil pesos por la vida de mi hija no es justo, voy a exigir justicia por mi hija, voy a reabrir el caso, voy a buscar un abogado y pelear porque se le haga justicia a mi hija… claro que no voy a ceder, si ella hubiera estado en mi lugar, pensaría lo mismo o peor que yo”, mencionó.

Para saber:

• El delito de homicidio imprudencial con penalidad agravada está contemplado en el artículo 138 fracción I, en relación al numeral 73, ambos del Código Penal del Estado de Chihuahua.

• Cuando el homicidio o las lesiones se cometan imprudencialmente con motivo del tránsito de vehículos, se impondrá una mitad más de las penas previstas en el artículo 73, cuando la persona conduzca en primer o segundo grado de ebriedad.