Sin ir a la escuela más de 32 mil adolescentes

Ciudad Juárez.- Más de 32 mil 400 menores de entre 12 y 15 años de edad en Ciudad Juárez no acuden a la escuela y al menos unos 5 mil 400 dejaron las clases durante la pandemia, indicó Teresa Almada Mireles, directora de CASA Centro de Asesoría y Promoción Juvenil A.C.

Es el caso de Maribel, de 15 años de edad, y su hermana de 13, quienes abandonaron la escuela durante la pandemia, desanimadas al no tener un celular para conectarse a las clases en línea.

Esta situación es delicada debido a que los adolescentes que no ocupan su tiempo dentro de las aulas, son presas fáciles para ser reclutadas por el crimen organizado haciendo labores de ‘polleros’, lo cual han encontrado en los casos de menores que han sido apoyados por esta organización, detalló la activista.

Consideró que los datos actuales sobre la deserción escolar en esta ciudad son engañosos, ya que la última información oficial con la que se cuenta es la del ciclo escolar 2021-2022.

Sin embargo, no reflejan la realidad porque se implementó una política a nivel nacional para que no reprobaran, incluso los que no se presentaron a clases, agregó.

“Entonces curiosamente aparece como si hubiera disminuido la deserción cuando lo que vemos es que en realidad aumentó. Ya ahora en este ciclo escolar acaba de cambiar nuevamente la política pero no se puede considerar que alguien acreditó un grado si no fue en todo el ciclo, que fue lo que pasó en la pandemia; como además no hubo clases presenciales y nuestros chicos tampoco tenían tecnología, muchos estuvieron dos años prácticamente sin clases. Lo que nosotros vemos en el contacto directo con muchos chicos es que se incrementó muchísimo el abandono”, enfatizó.

Recordó que la cifra histórica que ha mantenido la ciudad es que alrededor de 30 por ciento de los adolescentes en Juárez están fuera de la escuela y que antes de la pandemia eran aproximadamente 27 mil, cifra que se considera que incrementó considerablemente durante la pandemia.

El estimado de ese incremento pospandemia, es de un 20 por ciento, en datos conservadores, enfatizó.

Esta situación se focaliza principalmente en la media luna de pobreza en la ciudad que es el poniente y el suroriente.

“El que toda esta población esté fuera de la escuela sin edad para trabajar nos plantea por un lado una limitación muy fuerte en el desarrollo de estos chicos y chicas y por otro lado también una problemática de qué hacer con el tiempo, en la pandemia veíamos muchísimos chicos en la calle, eran como dos extremos: los que estaban todo el día en la calle y los que estaban todo el día encerrados y esto también generó muchos problemas de ansiedad y depresión, toda esta ausencia de espacios de socialización juvenil”, apuntó.

Maurilio Fuentes Estrada, subsecretario de Educación y Deporte en la Zona Norte, dijo que las cifras oficiales indican que la deserción en nivel básico fue aproximadamente un tres por ciento pero no se tiene una evaluación exacta de acuerdo a la edad del total de niños y adolescentes que había en esta ciudad, de lo cual se estima que es alto.

“El porcentaje (de deserción en la pandemia) fue altísimo, cuando se dan las clases a distancia la verdad es que el aprendizaje ni va y el alumno puede ir o no puede ir”, mencionó.

En el ciclo escolar 2022-2023, se cuenta con un total de 292 mil estudiantes de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) pero antes de la pandemia se mencionaba que eran 300 mil.

Los reclutan para ser ‘polleros’

Aseguró que han encontrado que muchos adolescentes en edad de secundaria empezaron a trabajar al no ir a clases o se involucraron en actividades ilegales, especialmente de manera reciente en el tráfico de migrantes como ‘polleros’.

En otros casos, debido a que no tienen la edad, tienen empleos informales, muchos de ellos en puestos o en la albañilería.

“Yo creo que el tema de la migración tiene muchas aristas pero un tema que nosotros que trabajamos con adolescentes y jóvenes vemos como fundamental es que sí hay un incremento muy fuerte de reclutamiento de adolescentes porque digamos que ahora el crimen diversifica sus actividades, ya no sólo es el tráfico de drogas sino el tráfico de migrantes, que incluso yo creo que está ocupando muchas más personas”, comentó.

Dijo que aunque es difícil de calcular la cantidad de menores que se han involucrado en esta actividad, geográficamente se ha ido moviendo, ya que en un inicio se involucraban los menores que viven en las inmediaciones del río Bravo y ahora también quienes viven en el sur de la ciudad.

“Nosotros tenemos un centro en el surponiente y hasta en colonias muy lejanas también se está dando esto”, comentó.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), entre 2021 y hasta el pasado 31 de octubre de 2022, en esta frontera han sido asesinados 53 menores de edad; 18 de estos casos, en este año. Otros nueve, agrega la estadística oficial, han resultado víctimas del delito de lesiones dolosas.

Dejaron las clases por no tener celular

Maribel de 15 años de edad y su hermana de 13, habían dejado las clases durante la pandemia.

“Es que sí iba al corriente pero se me empezaron a complicar las clases y ya no pude; mi mamá no tenía casi dinero y yo todavía no tenía celular, mi mamá me lo prestaba pero se tenía que ir al trabajo, no podía hacer las cosas y aparte no le entendía a lo que nos decían”, comentó.

Ella estaba en primero de secundaria en ese entonces, y su hermana en sexto de primaria, según comentó.

Dijo que al no ir a la escuela, trabajó ayudando a una señora a hacer tamales.

Debido a que vive en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, a dos cuadras de las instalaciones de CASA, conocía el lugar y acudió a pedir que le permitieran ingresar, por lo que ya tiene casi un año que retomó las clases y en diciembre concluirá la secundaria para ingresar a la preparatoria, narró la adolescente.

“Pienso terminar la prepa para meterme de militar”, dijo.

En CASA, 250 menores realizan sus estudios de secundaria y 160 la preparatoria, indicó su directora.

Urge que se retome el programa de reinserción

Previo a la pandemia, el entonces secretario de Educación en el estado, Carlos González, realizó un convenio con cinco organizaciones civiles integrantes de la Red Tira Paro para poner en marcha un programa piloto denominado “Vamos por ellas y ellos”, con el que se apoyó a 500 menores con una cobertura desde el norponiente hasta el suroriente de la ciudad para que retomaran la escuela.

En este proyecto, la Secretaría de Educación y Deporte invirtió siete millones de pesos además de una inversión por parte del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) para que los menores asistieran 25 horas a la semana donde además de la enseñanza se incluía alimentación, deporte y apoyo a las familias.

Sin embargo, con el cambio de administración estatal concluyó el proyecto y se espera que el actual secretario Javier González Mocken apruebe que se retome, dijo Almada.

“Con esta administración nosotros hemos estado insistiendo, de hecho a través de la Comisión de Juventud del Congreso del Estado para que se incorporara en la Ley General de Educación y en la Ley de Juventud del Estado un artículo donde se planteara que es responsabilidad del Gobierno ofrecer alternativas para la población que haya abandonado la escuela, todavía no se concreta pero estamos urgiendo a que tiene que ser prioridad en la ciudad”, enfatizó.