Sin denuncias formales durante proceso electoral del PRI

Ciudad Juárez— A pesar de señalamientos de acarreos y haber permitido el voto a personas que no estaban inscritas en el padrón de militantes en la pasada jornada de elección interna para renovar la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) localmente no se presentaron actas de incidencias en ninguna casilla.

“En el caso de Juárez no se recibieron quejas o denuncias de manera formal, en ese caso debieron haberse levantado actas de incidencias pero no las hay en ninguna de las 66 casillas instaladas en la ciudad. Cuando alguien se queja y no tiene evidencias del señalamiento su dicho no es suficiente y carece de certidumbre”, dijo Fernando Motta Allen, auxiliar de la comisión para el proceso interno del PRI en Juárez.

Por su parte el coordinador estatal de la formula encabezada por Ivonne Ortega Pacheco que quedó en segundo lugar en la preferencia del voto, Enrique Serrano Escobar, confirmó que el equipo de la excandidata a la dirigencia nacional sí está considerando presentar una impugnación al resultado debido a supuestas irregularidades identificadas durante la jornada electiva.

“A nivel estatal hay varias actas, urnas rellenas al empezar la jornada, casillas donde votó todo el padrón, casillas con más de 600 y 800 votos; todo eso no es posible. Muchos nombramientos de nuestros representantes con errores para que no pudieran estar en la casilla, son trucos muy viejos”, señaló.

Serrano Escobar aseguró que en algunos casos “se les pasó la mano en pueblos de la sierra que ni toda la población juntarían esos votos. Entonces sí hay casillas que hasta risa da el número de votos, ni ellos se la creen. Nadie que conozca de elecciones lo cree”, agregó.

En Juárez 10 mil 108 militantes del PRI votaron en la jornada de elección interna del domingo en la que ganó Moreno Cárdenas con siete mil 650 de los sufragios. A nivel estatal votaron 165 mil 938 priístas de los cuales el 89.77 por ciento de los militantes votó por el candidato ganador el domingo.





