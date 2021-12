Sigue Municipio sin recibir obra estatal de la ciclovía

La ciclovía que construyó el Gobierno del Estado en el norte de la ciudad no ha sido recibida por el Municipio en sus tramos de la Heroico Colegio Militar, Insurgentes, Costa Rica y Panamá, debido a que falta el dictamen positivo de Servicios Públicos en el trayecto de El Chamizal y en el resto de las calles obstruye cocheras de viviendas y comercios, dijo la titular de la Dirección de Desarrollo Urbano, Claudia Verónica Morales Medina.

Agregó que se deben hacer cambios o modificar la cicloruta a otras calles para recibirla.

Dijo que la dependencia revisó el proyecto y hay cuatro rutas que no cuentan con licencia de construcción, que son la Heroico Colegio Militar, Insurgentes, Costa Rica y Panamá.

“Estas tres rutas no tienen licencia porque no cuentan con las garantías para poder operar de manera adecuada”.

“Tenemos que ver la manera de cómo llegar a una solución para el bien de todos”, declaró.

Explicó que la obra está afectando los frentes habitacionales que tienen problemática con los estacionamientos.

“Esto no quiere decir que no se deba llevar a cabo, si no que más bien debemos de modificar el proyecto o ver las rutas en que se puedan modificar, para no afectar a terceros, como comerciantes o residentes”, puntualizó la funcionaria.

Dijo que con la ciclovía esos ciudadanos se quedaron sin estacionamiento seguro frente a su propiedad.

“La adecuación sería que se acercaran para revisar el proyecto, que vuelvan a ingresar lo que viene siendo el proyecto con las modificaciones y en conjunto con la Dirección de Desarrollo Urbano cuál sería la mejor ruta que no afectara a estas zonas”, anotó.

Agregó que en el caso de la Heroico Colegio Militar, aunque la obra sí es factible, no tiene la licencia por no existe el dictamen de la Dirección General de Servicios Públicos.