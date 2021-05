Se unen panistas a campaña de Cruz Pérez Cuéllar

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez Carlos Sánchez / El Diario de Juárez Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Un grupo de casi 30 militantes activos del Partido Acción Nacional, algunos de ellos hasta con 40 años dentro de las filas del blanquiazul se unieron a la campaña de Cruz Pérez Cuéllar, candidato de Morena a la alcaldía de Juárez.

Pedro Martínez Chairez, ex diputado y ex funcionario de diversos cargos en los tres niveles de gobierno por el PAN, dijo que su apoyo a Cruz no significa una renuncia al anterior partido, sino a la causa que encabeza a quien conoció cuando también fue de ese partido.

“Siento que estoy apoyando a un panista”, mencionó.

Dijo que su respaldo a Pérez Cuéllar es porque conoce su don de gente sin subirse al “ladrillo del poder”, que además ha sido funcionario y conoce los problemas de Juárez.

“Si falla somos los primeros que le vamos a exigir”, dijo Lidia González Cigarrón quien llegó al PAN en 1980 y se afilió en 1986 donde fungió cargos como el de delegada,

Dijo que su apoyo a Cruz es por no estar de acuerdo con el trabajo realizado por el gobierno de Javier Corral.

Por su parte Irma Meraz quien dijo tener 34 años en Acción Nacional dijo que aunque su voto para gobernador y diputados seguirá siendo panista, para la alcaldía apoyará al candidato de Morena al estar convencida de sus propuestas.