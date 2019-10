Se une UACH a paro de labores nacional

Ciudad Juárez— La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) en Ciudad Juárez, se unió ayer miércoles al paro de la labores que se realizó en diferentes puntos del país en apoyo a las universidades públicas que se encuentran en crisis económica y que exigen apoyo al Gobierno federal.

Los alumnos de esa institución, así como de las diferentes facultades de la UACH en el estado, no tuvieron clases y sólo laboró el personal administrativo.

Rubén Borunda, catedrático de la FCPyS, representante del sindicato de maestros de la UACH, indicó que esta institución pertenece a la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), la cual agrupa a más de 50 universidades del país y que convocó al paro en apoyo a las 10 universidades que se encuentran en esta situación. Las universidades estatales en esta crisis son las de Chiapas, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.

“La Federación no quiere o no las puede ayudar, ellos tienen crisis financiera y está en peligro su pago de aguinaldos y posiblemente su quincena; el otro motivo es que en el Presupuesto de Egresos de la Federación no se contempló un aumento a las universidades estatales, es lo que tenemos de conocimiento”, mencionó.

Esto además de que en los últimos años, particularmente en el presente hubo una reducción en el presupuesto para el gasto de las universidades públicas, según indicó. “Las universidades están batallando para conseguir recursos para el pago de salarios, se han dado dosis nada más pero no se ha solucionado el problema”, refirió.

Dijo que aunque la UACH no es considerada una de las universidades en crisis, la reducción del presupuesto ha hecho que se estanquen algunos proyectos para el mejoramiento de la calidad educativa.