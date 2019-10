Zozobra en academia de la PF en Juárez

Ciudad Juárez— El anuncio que hizo el pasado lunes la Policía Federal (PF) al personal en activo, de pasar al Servicio de Protección Federal a los elementos que no eligieron opción en el proceso de transición a la Guardia Nacional, mantiene en suspenso al personal que labora en esta ciudad.

La zozobra radica particularmente entre instructores que forman parte de la Academia de Formación Profesional de la Policía Federal ubicada en Ciudad Juárez, que mantiene en activo a poco más de una docena de formadores, entre mujeres y hombres.

“Aún no tenemos instrucciones específicas de nuestros superiores, por el momento las cosas se han mantenido igual para nosotras, sin embargo, si me concentran fuera de la ciudad o me reasignan al área operativa tendré que renunciar”, dijo Alma Rosa “N”, una de las oficiales que forma parte de la plantilla de instructores de la academia y que pidió la reserva de su nombre por no estar autorizada a dar declaraciones.

Originaria de esta frontera, la madre de dos hijos expuso que aunque pertenecer a esta corporación fue siempre su ideal, privilegiará el bienestar de su familia.

La academia opera en la nave industrial ubicada la avenida Prolongación Hermanos Escobar 7151, donde también fue habilitado el Centro de Mando.

Ese espacio llegó a albergar a 5 mil agentes federales en el 2010, cuando la Federal asumió el control de la seguridad pública en Juárez ante la corrupción que entonces imperó en las Policías municipales y estatales.

El archivo periodístico indica que la última academia de la PF fue convocada en marzo de 2018, cuando fueron liberadas mil 41 plazas a nivel nacional y aunque el edificio permitía atender hasta mil 200 elementos en formación, llegó a albergar hasta 700 cadetes.

El acceso al edificio carecía del excesivo control impuesto años atrás y el personal que le daba mantenimiento, dijeron los entrevistados, se ha reducido en los últimos meses por diversos motivos.

Otros agentes de la Policía Federal dieron a conocer que en Chihuahua ya concluyeron los exámenes físicos y médicos y están en espera de las instrucciones del mando.

Ayer se buscó al coordinador de la Policía Federal en el estado de Chihuahua, comisario Teófilo José Francisco Gutiérrez Zúñiga, sin embargo, no atendió la solicitud de entrevista.

El lunes pasado la Policía Federal en su cuenta de Twitter informó al personal que era “el último día para quienes no hayan elegido una opción en el proceso de transición, lo hagan o pasarán al Servicio de Protección Federal”.

Las opciones de los agentes federales son incorporarse a la Guardia Nacional, el Servicio de Protección Federal, Prevención y Readaptación Social, la Dirección General de Seguridad Privada, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Coordinación Nacional Antisecuestros, la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares, Suspensión Condicional de Proceso y Libertad Condicional.

La PF instaló Módulos de la Unidad de Transición en los 32 estados, de acuerdo con los datos difundidos por la corporación.

Ese mismo lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “los que no quieran estar tienen el derecho, como cualquier trabajador, a una liquidación”.

Los elementos que no hubieran elegido una opción pasarán a cuidar edificios públicos federales para así evitar la contratación de empresas de seguridad privada asignada al resguardo de los bienes inmuebles.

Durante la conferencia de prensa matutina López Obrador se dirigió a los elementos federales.

“Tuvimos que tomar la decisión de crear la Guardia Nacional porque se necesitaba tener el apoyo de la Sedena y la Marina y no se podía garantizar la seguridad pública sólo con la PF y esto es para los policías federales y para sus familiares, se los mando a decir, que se sientan protegidos, no hay persecución, ni hay acoso, no se va a cometer ninguna injusticia”, aseguró.





Incierto panorama

“Yo no sé en qué condiciones vamos a estar, esa es la duda que ahora todos tenemos”, intervino ayer otra instructora de la academia en Juárez, quien afirmó que el patrullaje en la Guardia Nacional no será opción para ella, ya que tiene a su familia en esta frontera.

Dijo que, de momento, descarta incorporarse a las filas de otra corporación policiaca.

A nivel nacional grupos de agentes se han manifestado en contra de la disolución de la Policía Federal, que arrastra un largo historial de actos de tortura y abuso contra la población, según ha documentado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Días atrás y durante el acto protocolario del último pase de revista administrativo de la corporación, el coordinador de la PF en el estado exhortó al personal operativo a aceptar de forma positiva todos los cambios que transformarán a la Federal en la Guardia Nacional.

“Seguiremos siendo policías, los invito a demostrar por qué somos una institución con muchos años de experiencia; sumemos capacidades y hagamos de Chihuahua un estado que sea ejemplo en todo el país”, dijo Gutiérrez Zúñiga.