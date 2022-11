Se reencuentran con sus seres queridos

“Fue una madre que siempre nos tuvo a todos juntos”, dijo Verónica Hernández, quien visitó el panteón Jardines del Recuerdo la mañana de ayer como parte de la conmemoración por el Día de Muertos. Junto a su familia decoró la tumba de su mamá, quien falleció hace dos años a causa del virus de Covid-19.

Flores de diferentes tonalidades, así como coronas, música e incluso alimentos, fueron elementos indispensables con los que las familias juarenses asistieron a los panteones para recordar a sus difuntos en una fecha sumamente importante en México.

“Esta fecha a la vez es triste porque venimos a verla y visitarla porque ya no está con nosotros, pero estamos toda la familia aquí reunida, que es lo importante, siempre estar juntos, como ella nos enseñó”, dijo Verónica, quien acudió al panteón junto con sus hermanos, hermanas y sobrinos.

En otro punto del cementerio se encontraba María Carmen González, quien fue a visitar a su marido, fallecido hace cuatro años y a quien recuerda como un buen esposo y padre de sus hijas.

“Vine a visitar a mi esposo, él falleció hace cuatro años y venimos para seguir recordándolo porque él fue un buen papá y esposo y no se merece que lo dejemos solo”, mencionó.

También Carmen Martínez fue una de las visitantes durante el día de ayer. Ella asistió junto a su esposo e hija y entre todos adornaron la tumba de su papá Nicolás Martínez, a quien le llevaron flores en tonalidad azul y blanco, mismas que regaron con un poco de agua.

Explicó que ésta es la primera ocasión que visita un panteón durante la conmemoración del Día de Muertos, y aunque es un momento complicado, acudió a pasar un momento con su padre, quien falleció en el mes de marzo de este año.

“Venimos a visitar a mi papá, él murió en marzo de este año, venimos a recordarlo, que aunque no esté con nosotros aquí estamos, siempre lo vamos a recordar, es como si todavía estuviera vivo, es la primera vez que celebro un Día de Muertos y es muy difícil, pero no se olvidan aunque ya no estén”, expresó entre lágrimas.

En el interior del panteón Jardines del Recuerdo se instalaron diferentes puestos de flores, coronas y antojitos que se pusieron a la venta, además agentes de la Secretaría de Seguridad Pública resguardaron el inmueble, que recibió la visita de cientos de juarenses.

