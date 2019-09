Se manifiestan en el desfile

El Municipio de Juárez no entregará un solo permiso para la mina de Samalayuca si no cumple con la normatividad, aseguró ayer el alcalde Armando Cabada Alvídrez a los integrantes del Frente Ecosocial y habitantes de Samalayuca que se manifestaron durante el desfile de conmemoración del 209 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia de México.

Con consignas como “No a la mina que contamina” y “No a la mina, sí a la vida”, los juarenses que forman el movimiento “Para que no nos mine la mina”, se manifestaron contra la explotación de cobre en la Gloria, frente al estrado de funcionarios, encabezado por el presidente municipal.

“A todas las autoridades que aquí se encuentran, a 53 kilómetros de Ciudad Juárez nos quieren poner una mina a cielo abierto, y esa mina a cielo abierto ha tenido tantas inconsistencias tanto legales como ambientales que no vamos a permitir que por corrupción, que por pactos impunes, se nos ponga un proyecto que es altamente contaminante”, denunció la bióloga Yizni Graco.

“Yo les quiero decir que vivimos en un desierto y que en el desierto las condiciones climáticas son extremas y por lo tanto el agua subterránea que se encuentra en los mantos freáticos es indispensable para nuestra vida, para la vida de nuestros hijos y la de los hijos de nuestros hijos. Les decimos a las autoridades que defiendan nuestra vida, pues ese es su trabajo. Nosotros como ciudadanos preocupados les queremos decir que no apoyamos este proyecto minero”, agregó la activista.

Los inconformes aprovecharon el evento cívico para mostrar su rechazo ante las autoridades y la comunidad, por lo que formaron parte del contingente que desfiló, después de las autoridades de seguridad.

“La intención es hacernos visibles ante las autoridades, para que después no vayan a decir que no sabían de la mina”, dijo Lydia Graco, una de las organizadoras del movimiento.

Cabada Alvídrez les aseguró que no ha habido acercamiento con el Municipio y que éste no otorgará ningún permiso si no se cumple con lo necesario.

“El Municipio no ha entregado una sola autorización, pero atendemos la postura que ustedes traen y escuchamos con respeto… No se ha entregado un solo permiso y no se habrá de entregar si no cumplen obviamente con la normatividad, esa garantía se las puedo dar. No nos ha llegado el proyecto al Municipio, pero atendemos su postura”, afirmó el alcalde.

De acuerdo con el presidente seccional de Samalayuca, Javier Meléndez Cardona, sólo falta el permiso de Construcción de Desarrollo Urbano del Municipio, pero éste se tramitará una vez que la empresa VVC Exploration Corporation (VVC) reúna el total de la inversión necesaria para trabajar en Samalayuca.

La apertura de la Gloria tendrá una inversión de 4 mil millones de dólares y generará mil 200 empleos, entre directos e indirectos, informó.

Meléndez Cardona dijo que ya se cuenta con los distintos permisos federales como el Permiso Ambiental y un Permiso de Cambio de Uso del Suelo.

Según VVC la planta que se construirá tendrá una capacidad inicial para procesar aproximadamente 2 mil toneladas por día de material mineralizado, aumentando a 4 mil toneladas por día aproximadamente 12 meses después de la puesta en marcha.

La bióloga Yizni Graco dijo ayer que el Frente Ecosocial y los habitantes de Samalayuca inconformes quieren pruebas “científicas y claras; queremos que nos digan y que nos manifiesten y que nos hagan saber un estudio de impacto ambiental con la regularidad científica que se merece”.

Las decenas de manifestantes continuaron hasta el Monumento a Benito Juárez portando leyendas como “Samalayuca presente”, “Juárez despierta”, “Defendamos nuestra tierra y el futuro de la humanidad”, “Los maestros decimos: No a la mina, sí a la vida” y “ Para agua tomar no hay que detonar”.

También gritaban consignas como “no a la mina que te envenena”, “vida sí, mina no”, “Samalayuca no se vende” y “el agua es primero, fuera el proyecto minero”. (Hérika Martínez Prado)