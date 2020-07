Se extiende plaga de falso pulgón

Ciudad Juárez— “Ayer tuve que estar tapada con una cortina para que no me picotearan”, dijo Rosa Aparicio, de 55 años, quien ya no puede descansar en su propia casa porque desde hace 5 días está plagada de falso pulgón, insecto que según el veterinario Jaime Ramos, tiende a reproducirse con gran facilidad en esta temporada.

Con un abanico mitiga apenas el calor en su casa, en donde vive con su hijo de 17 años, que es invidente y no puede auxiliarla a deshacerse de los insectos que de manera sorpresiva invadieron su hogar.

La mujer hizo un llamado de auxilio a las autoridades sanitarias o a un fumigador.

“Nosotros nada más tenemos un abanico para echarnos aire y luego por aquí no pasa el agua, es con pipa, y cuando salí y no los había visto, porque de veras no los había visto, hasta a los oídos se me metieron, me los tuve que quitar con un cotonete. Espero que alguien me ayude, que Dios se los pague”, dijo la mujer al tiempo de proporcionar el número 656-305-4765 como contacto.

Su caso no es el único, el domingo pasado Alma Rosa Cabrera, de 56 años, quien reside en el mismo sector que Aparicio, en el área conocida como ‘Los Kilómetros’, narró que como “una nube negra” llegó el falso pulgón a su domicilio, sin que pudiera costear un fumigador privado, y aunque se informó que arribó una cuadrilla de Vectores, ésta no fumigó.

En el caso más reciente, el de Aparicio, hasta su perro está repleto de falso pulgón, que de acuerdo con el veterinario Ramos, la situación debe ser atendida a la brevedad, ya que es muy factible que se reproduzca a los domicilios aledaños de los ciudadanos, generando situaciones graves en la zona.

“Terrible lo que viven estas personas: tienen un impacto económico, más lo que se vive por el Covid y le sumas la plaga y el calor; oye, lo estamos viendo con la CFE y el agua, pobre gente la tienen a la deriva y todavía con estas plagas. Es un gran problema de salud, vamos a tener más si no se resuelve esto”, dijo.

Urgen a autoridades un plan de fumigación

El especialista urgió a las autoridades a que mantengan estrategias de fumigación, aun durante la contingencia por el Covid-19, ya que aunque en esta ocasión se trata de falso pulgón, también se da pie a que aumenten las pulgas y garrapatas que provocan rickettsiosis, enfermedad que oficialmente ha tomado cuatro vidas en 2020.

Aunque sin dar información respecto a la estrategia que se lleva en aquellas zonas y el resto de la ciudad, el biólogo Manuel David Mejía Zúñiga, responsable de Vectores y Zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria II, urgió a la población a que se mantenga prevenida y ayude manteniendo limpios sus patios y fumigando.

“Es una plaga que se presenta año con año en Ciudad Juárez. Al momento de llegar las temperaturas altas en la ciudad tenemos la proliferación de estas chinches o falso pulgón, ya que éstas se alimentan principalmente de hierba mala. Al momento de secarse con estas temperaturas, las poblaciones de falso pulgón se trasladan a lugares más urbanos, como los jardines de las casas-habitación”, explicó el funcionario.

avargas@redaccion.diario.com.mx