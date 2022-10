Se disculpa JMAS por señalar que colegio Montessori tenía una conexión indebida

Ciudad Juárez.- Luego de que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) señaló que el pasado 29 de septiembre había detectado una conexión desautorizada en el exterior del Colegio Comunidad Montessori San Pablo, ubicado en la avenida Antonio J. Bermúdez, este día el organismo informó que se trató de una acusación errónea y pidió disculpas públicas al instituto educativo.

“Refrendamos una sincera disculpa hacia la institución educativa Comunidad Montessori San Pablo y sabemos del legado que representa para nuestra comunidad y nunca fue intención lesionar el prestigio de la institución educativa”, dijo en un comunicado de prensa en atención a una solicitud hecha por el representante legal de la escuela.

Fue el pasado 29 de septiembre cuando la JMAS detectó una fuga en el cruce de la calle Calzada del Río y la avenida Antonio J. Bermúdez, por lo que acudió personal del departamento de Agua Potable para repararla, pero en el proceso detectó un tubo de PVC sin medidor que en un principio creyeron que se dirigía a las instalaciones del Colegio y procedieron a su cancelación.

Sin embargo, al iniciar las investigaciones pertinentes, los inspectores del área de medición acudieron a la escuela y corroboraron que la toma sin medición no se encontraba en las inmediaciones del plantel educativo, pero al continuar con las investigaciones el pasado 4 de octubre se realizaron excavaciones y se encontró que la línea sí estaba conectada al medidor de la escuela, pero estaba cerrada.

“Esa tubería se encontraba con una válvula cerrada, lo cual no permite el flujo hacia salida alguna, hay que tienen terminación en la banqueta frente al medidor. Siendo lo que se conoce como punta muerta, determinándose por el ingeniero Daniel Alvarado, coordinador del distrito 5, que al no abastecer la tubería encontrada flujo alguno no era una conexión desautorizada por el organismo”, informó la JMAS.