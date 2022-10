‘Narcomenudeo provoca alta criminalidad’

El alto número de homicidios en Juárez con el que inició octubre, con 47 víctimas en 12 días, se debe a la gran cantidad de células del crimen organizado que pelean en la ciudad la venta de droga, dijo ayer el fiscal general del Estado, Roberto Fierro Duarte.

“Éste es un tema que tenemos muchas células en la ciudad trabajando y operando; sin embargo, hay ocasiones en que pasan estos hechos lamentables, por los cuales tenemos que volver a ajustar otra vez la estrategia y es un constante cambio que tenemos que estar generando”, mencionó.

La noche del martes fue abandonada una camioneta en el cruce de Libramiento Regional y avenida Miguel de la Madrid con los cuerpos descuartizados de cuatro personas, dentro de una maleta y bolsas de plástico.

Sobre el caso, el fiscal indicó que se trabaja en las líneas de investigación para dar resultados de manera rápida.

Fierro recordó que cada semana se reúnen en una base estratégica autoridades de la Fiscalía General del Estado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno federal para hacer los movimientos que se deben realizar.

“Yo siempre he dicho que en esta parte hay días lamentables que de repente tenemos hasta seis o siete homicidios en un día, pero también hay días que no tenemos y hay días que tenemos uno o dos, y no me gusta especular en número de homicidios porque pareciera que retamos al crimen organizado y de eso no se trata”, declaró ayer al salir de una reunión que sostuvo con empresarios hoteleros en esta ciudad.

Fierro Duarte aseguró que las líneas de investigación en la mayoría de los homicidios cometidos en octubre sigue siendo la venta de drogas.