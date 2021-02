Se concentran militantes de Morena

El Diario de Juárez Fernando Méndez / El Diario de Juárez El Diario de Juárez El Diario de Juárez El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Nosotros sí sabemos lo que es ser de Morena, Morena está de moda, todo mundo quiere ser de Morena pero nosotros sí sabemos lo que es la cuarta transformación y lo que fue invitar a la gente a votar por López Obrador, dijo el diputado local Benjamín Carrera ante militantes de ese partido.

En el evento realizado en la plaza del monumento a Benito Juárez, en la avenida Insurgentes y Constitución, se reunieron unas 300 personas que escucharon el discurso del legislador, enfocado en apoyar las políticas del gobierno federal.

No podemos aceptar que los hospitales públicos de Juárez no estén trabajando al 100 por ciento, no tienen ni un curita, el presidente ya mostró el camino, tenemos que defender la cuarta transformación, señaló.

“Hoy debe de empezar la recuperación de la ciudad para los que vivimos en Juárez”, concluyó.

El evento se desarrolló para “demostrar que el partido morena está unido”, dijo el diputado local.