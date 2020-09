Se adelantan juarenses al verde

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

A pesar de que ya son más de seis meses de que se registran casos de Covid-19 en esta frontera y que las autoridades del Sector Salud siguen recomendando continuar con las medidas de prevención de contagios como es el uso de cubrebocas y mantener la sana distancia, la presencia de la enfermedad no ha impactado por igual a todos los juarenses, como se aprecia en sitios públicos de la zona Centro de la ciudad.

En lugares como la Plaza de Armas y mercados cercanos, así como en la Plaza Benito Juárez, donde cada domingo se organiza el Bazar del Monumento, es común ver a decenas de personas que no usan tapabocas y aunado a ello, no mantienen la distancia.

Con la intención de hacer difusión de las medidas sanitarias ante la contingencia, la Cruz Roja salió a la zona Centro, en donde ofreció cubrebocas a quienes no lo portaban, colocó gel antibacterial y además brindó información de su programa Vida Saludable, dijo Gabriel Reyes, coordinador local de la institución.

Destacó que el programa busca abonar a estrategias de Salud, para disminuir la incidencia del Covid-19, que continúa en su fase tres, de dispersión epidémica, capaz de generar un alza exponencial que podría comprometer la activación económica y social, que sigue amarilla, de riesgo medio, para la Región Norte.

Algunos ciudadanos aceptan que es riesgoso no cubrirse la cara y estar cerca de personas que no conocen, pero consideran que mientras ellos mantengan cuidados de higiene como lavarse las manos con frecuencia, les ayuda a no contagiarse de Covid-19, como lo comenta Lucrecia, quien disfrutaba del baile de los “pachucos” que cada fin de semana bailan frente a la Plaza de Armas.

“A veces uso el cubrebocas, pero cuando estoy en la calle o en lugares al aire libre creo que no es necesario, además de que no me acerco mucho a la gente, porque eso puede ser lo peligroso”, comenta la mujer.

Asimismo, consideró que no es necesario alarmarse ante esta enfermedad, pero sí tomar las medidas de prevención como lo recomiendan los médicos, como lavarse las manos con frecuencia y tener cuidado al estornudar.

“Si en la casa todo está limpio y nos lavamos cuando llegamos de la calle, creo que nada nos pasará, pero en esto hay que estar todos de acuerdo”, dijo por su parte Eloy, quien no usaba el cubrebocas mientras disfrutaba de un helado.

Para otros como don Pascual, quien disfrutaba del fresco en la plaza, adoptar medidas de prevención como el tapabocas, no es necesario mientras la gente sea limpia y viva en lugares limpios, pues dice que de poco sirve usar ese artículo si traes las manos sucias y contaminas.

Sin embargo, aceptó que no usar cubrebocas, como es su caso, puede representar un riesgo de contraer la enfermedad o contagiar a otras personas, aunque dice que él tiene buena salud y pocas veces se enferma.

Como ellos, otros juarenses creen conveniente que las actividades sigan su ritmo normal, más ahora que el semáforo sanitario ya está en amarillo y son menos las restricciones, por eso consideran que también es menor el peligro de contraer el Covid-19, como lo dice Agustín, quien no usaba cubrebocas, mientras veía con tranquilidad lo que se vendía en los puestos del Bazar del Monumento.

“Si estamos al aire libre y procuramos no acercarnos mucho a otra gente, no tenemos tanto riesgo de contagiarnos, creo que quien debe cuidarse es la gente que está enferma de hipertensión, como lo dicen las autoridades de Salud”, indicó.

Como ellos, otras personas que ayer domingo visitaron este sitio en el Centro de la ciudad, consideran que el uso del tapabocas y mantener la distancia, se aplica más en lugares cerrados y donde las personas están más cerca unas de otras, pero al estar al aire libre, como es su caso, los riesgos son menos y sobre todo, si mantienen la higiene en su casa.

Sin embargo, algunas personas califican esta postura de irresponsable, pues consideran que todos debemos usar el tapabocas, como lo recomiendan las autoridades sanitarias.

“Si yo traigo cubrebocas, si usted lo usa, lo usan los vendedores que están aquí y mucha gente, ¿por qué algunos no lo tienen?, eso es irresponsabilidad, no piensan en los demás y ni ellos, ya que también se pueden contagiar del coronavirus y por ese tipo de personas nunca se va a terminar con la enfermedad”, dice Adolfo, uno de los clientes del Bazar del Monumento.

La mayor parte de quienes no usaban el cubrebocas coincidieron en comentar que la situación ya no es tan peligrosa, y estiman que si están sanos, es poco el riesgo de que se enfermen de Covid-19.

Cruz Roja ayuda

“Dicen por ahí que estamos en amarillo, que realmente es rojo, pero que la gente ve como verde, es increíble que la gente no porte el cubrebocas, por eso acudimos, e hicimos también difusión de buenos hábitos de alimentación, de alejarse de vicios y evitar sedentarismo ante esta contingencia”, indicó Reyes.

Señaló que los próximos tres meses: octubre, noviembre y diciembre, estarán en diversos puntos, como las oficinas administrativas del Estado en “Pueblito Mexicano”, sobre la Avenida Abraham Lincoln, así como en el exterior de tiendas departamentales y de conveniencia, con el afán de concientizar al respecto.

“Vamos a hacer difusión también de que la gente puede tomar nuestro taller de Bioseguridad, para su regreso al trabajo en esta nueva normalidad; es gratuito, dura dos horas, es en línea y lo pueden solicitar aquí a la Cruz Roja. Cualquier negocio, institución, de la más pequeña a la más grande puede solicitarlo, y se trata todo lo que tiene que ver con virus emergente, como es el Covid-19”, manifestó el coordinador.

El curso puede ser solicitado –informó– directamente en las instalaciones de Cruz Roja, o a través del correo cruzrojajuarez@gmail.com, además por Facebook en Cruz Roja Juárez o al teléfono 616-50-89, señaló Reyes, quien recordó a la ciudadanía que la institución, que ofrece un sinnúmero de servicios gratis, vive de las donaciones, por lo que destacó que continúan recibiendo aportaciones de quienes así deseen.