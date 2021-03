Saldrían de circulación cerca de 300 ruteras

Ciudad Juárez— Casi 300 unidades de transporte público son las que podrían quedar fuera de circulación sobre el bulevar Manuel Gómez Morín tras la puesta en marcha de la ruta pretroncal, según aseguraron concesionarios.

Entre las líneas que habrían mostrado su preocupación por el proyecto, destacan Riberas, Juárez-Zaragoza, San Francisco y Valle de Juárez, debido a que el Estado no les ha informado de manera detallada cómo serán integrados estos concesionarios en el proyecto de modernización del transporte.

“Es el mismo problema que tenemos con la BRT-2, no consultan, no platican con los concesionarios, hacen las cosas bajo la mesa y todo eso perjudica, ahorita hay mucho desorden, no van a dejar vías alternas, todo esto debió hablarse con la ciudadanía y los transportistas, quedan seis meses de administración, la pregunta es ¿van a terminar la pretroncal?”, dijo Carlos Hernández, secretario general de transportes CTM sección 2.

De acuerdo con datos de la Secretaría General de Transportes de CTM, las líneas más afectadas sería la Juárez-Zaragoza, que cuenta con una flotilla de alrededor de 190 camiones, mientras que la San Francisco y Riberas del Bravo cuentan con casi 40 unidades cada una.

“Estamos en las manos del gobernador, la única opción que nos dejan es incorporarnos al proyecto, pero para no quedarse fuera hay que entrarles a las licitaciones, y ya como empresario ver cómo se puede trabajar, el problema está en que ninguna compañía grande nos puede dar el crédito para la adquisición de unidades nuevas, porque con la corrida financiera que ellos hacen y la tarifa actual, simplemente no se puede asegurar el pago de los camiones”, comentó.

Respecto a la posibilidad de que las líneas antes mencionadas puedan fungir como rutas alimentadoras, Hernández señaló que podría ser una opción para seguir operando las concesiones, sin embargo, reiteró que existe omisión de información por parte de las autoridades.

“Tenemos entendido que el proyecto que van a hacer contempla adecuar la vialidad hasta la altura del Puente del Zorro, ahí podrían entrar como alimentadoras rutas como la Juárez-Zaragoza o estas líneas que vienen desde Porvenir, llegar hasta Plaza Sendero para conectar con la pretroncal y de ahí retornar, pero el problema es el dinero, son sueños guajiros porque no hay recurso para eso, ni financiera que quiera facilitarnos financiar camiones nuevos, así que definitivamente nos sacarían de circulación, ya no sabemos nada, falta información del Estado hacia los concesionarios”, dijo.

Roberto Barraza, subsecretario de Obras Públicas en la Zona Norte, informó a través de un comunicado que será en próximos días cuando den inicio los trabajos en Gómez Morín, asegurando que el proyecto había sido presentado ante los comerciantes y usuarios de la transitada avenida.

