Retribuye a su comunidad

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Liliana Chaparro, egresada de la UACJ

Como una forma de agradecer por haber logrado estudiar una carrera profesional y en respaldo a los estudiantes que no tienen para pagar la inscripción, la nutrióloga Liliana Chaparro Matamoros otorgará tres becas para cubrir ese pago; los interesados sólo deben enviarle la información a su teléfono o la página que tiene en Facebook y después les informará a quienes seleccione.

“En enero del próximo año cumplo tres años de que egresé de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), por eso quiero obsequiar las tres becas a estudiantes de esta institución, una por cada año desde que me gradué, no importa qué carrera estén estudiando, sólo tienen que comprobar que necesitan el apoyo”, dijo la profesionista al dar a conocer esta acción altruista.

Explicó que también en enero de 2021 se cumplen tres años de que empezó a trabajar en su consultorio para ayudar al bienestar de la salud de la población, y ese fue otro motivo para ofrecer las becas a los alumnos de la UACJ.

“Me siento muy complacida y feliz con los pacientes que he tenido, ya que gracias a ellos, que me han recomendado con otras personas, puedo llegar a más gente con mi trabajo y con ello tener la satisfacción de ayudarles en su salud”, expresó.

Liliana dijo que fue por eso que tomó la decisión de apoyar a tres estudiantes de la UACJ con una beca para que paguen la inscripción para el próximo semestre.

Comentó que por la situación económica que se vive en la ciudad, y a la cual no son ajenos los estudiantes, es por lo que también quiere ayudar en algo al otorgarles esa beca, sin importar qué carrera están estudiando o en qué semestre van, sólo que necesiten el apoyo económico.

“Para muchos estudiantes es difícil a veces pagar la inscripción, por eso se piden prórrogas para hacerlo, y no siempre se puede alcanzar alguna de las becas que ofrece la Universidad, pues en ocasiones porque te falta un crédito, o por otra situación no puedes acceder a ese apoyo; a mí me ocurrió y les pasó a otros compañeros, dijo la nutrióloga”. Chaparro Matamoros dijo que la protesta que hizo hace unos días un grupo de estudiantes de la UACJ la comprende por la situación económica que es difícil, y aunque no está enterada de los detalles de ese caso, esto también la motivó a dar el apoyo con becas.

Explicó que los estudiantes interesados en obtener una de estas tres becas, le pueden enviar un mensaje a su página de Facebook, que está con su nombre, así como enviándole un mensaje por WhatsApp al número de teléfono 656-550-8638.

Liliana dijo que el plazo para recibir la información de los interesados es el próximo día 24 de este mes, pues quiere responderle a los seleccionados el día 25.

Interesados

*Enviar mensaje a través de Facebook o WhatsApp al número 656-550-8638

*Plazo hasta el 24 de diciembre

*Conocerán a los ganadores el 25 de diciembre