Piden no regalar mascotas en Navidad

Un perro camina por un lote baldío

Defensores de los derechos de los animales exhortaron a la comunidad fronteriza para que en la próxima Navidad no regalen perros, gatos y otros seres vivos, ya que es común que meses después la mayoría de estas mascotas deambulen por las calles, pues la gente se cansa pronto de ellos y los abandona.

Es un círculo vicioso que se repite cada año en las fiestas decembrinas, la gente compra o adopta cachorros para darlos como regalo, pero cuando crecen se dan cuenta de que no pueden tenerlos y en lugar de buscarles un hogar sustituto, los llevan lejos de su casa y ahí los dejan, señalaron Juliana Loera, de la asociación canina Colitas Felices y Guadalupe Grado Nem, de Patitas Mojadas.

“Es muy recurrente que en estas épocas los compren o adopten sólo para el regalo, y aunque podemos tener la mejor de las intenciones al regalar un perro, porque creemos que la persona lo quiere, es muy importante saber si realmente a esa persona le gusta tener una mascota”, dijo Juliana.

“No siempre los animalitos son bien recibidos, y al entrar el año, cuando ya pasa la emoción de las fiestas decembrinas, los echan a la calle cuando se dan cuenta que no los quieren”, señaló.

Esto se convierte en un círculo vicioso, indicó, pues así se trate de hembras o machos, los perros y gatos empiezan a reproducirse en la calle y este ciclo no termina, tienen más animales y aumenta el número de ellos en las calles.

La defensora de los derechos de los animales recomendó que antes de recibir un perro, se debe nivelar ese sentimiento con ver si podemos tenerlo, si se cuenta con el espacio y tiempo para cuidarlo.

“El perro no es un adorno sin necesidades, necesitan comida, atención médica y de las personas que los tienen, es un compromiso con ellos porque es un ser vivo que requiere atención y cariño”, dijo.

Juliana comentó que en los días previos a la Navidad se incrementan las adopciones en los refugios, por eso se pide a la gente que sean responsables y conscientes del compromiso que adquieren al aceptarlo, ya que en muchos de los casos, pasadas las fiestas navideñas, el perro no es lo que tenían en mente, pues es travieso y se dan cuenta que no quieren tenerlo y buscan la forma de quitarse esa responsabilidad.

“En el mejor de los casos los regalan, pero lo peor es dejarlos abandonados en algún lugar lejos para que no regresen a la casa y esto es muy común, por eso pedimos que no se comprometan con un animalito si no lo van a cuidar”, agregó.

En ello coincidió Guadalupe Grado Nem, de la asociación canina Patitas Mojadas, quien dijo que después de la Navidad aumenta el problema de los perros abandonados en las calles, especialmente en las orillas de la ciudad, pues los adoptan o compran para regalarlos a los niños y después, cuando crecen, ya no los quieren porque han cambiado.

“Sigue aumentando la población canina en las calles, hay mucha crueldad de la gente, pues además de los casos de abandono, también hay personas que no quieren a los perros como mascotas y como parte de la familia, los tienen a la intemperie, sin nada de protección y en muchos casos amarrados sin que tengan la oportunidad de ir a refugiarse”, señaló.

Como rescatista de estos animales, Guadalupe dice que dar mascotas como regalo en la Navidad es lo más malo que pueden hacer las personas, pues son contados los casos en que se hacen responsables de estos animales y son muchos en los que tras aburrirse o cansarse de ellos, los abandonan lejos de la casa.

La directora de Patitas Mojadas dijo que por la zona poniente de la ciudad es frecuente ver grupos de canes abandonados y lo que está ocurriendo es un problema de salud pública por los desechos que estos animales dejan.

“A las orillas del Camino Real con frecuencia vemos perros abandonados, animales de distintas edades y hasta perras con todo y sus crías, con hasta seis o más cachorros”, indicó.

“Un perro, un gato o cualquier otro ser vivo debe regalarse cuando hay el compromiso de las dos personas de cuidarlo y protegerlo, ya que abandonarlo es inhumano”, agregó.

