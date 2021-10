Respalda Cruz construcción del Centro de Convenciones

Para ser una ciudad competitiva, Juárez necesita un centro de convenciones, expuso ayer el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, por lo que se dijo a favor de la construcción que inició hace unos días en ‘Los Hoyos’ de El Chamizal.

“Juárez ya merece tener un centro de convenciones y que además ahí hay un recurso, creo que hay 120 millones de pesos, yo pienso que ese dinero ya se tiene que ejercer”, declaró.

Pérez Cuéllar afirmó que el Municipio revisará las licencias de edificación. Las obras arrancaron con el permiso de movimiento de terracerías, pero está en proceso el de cimentación, se informó.

Para la integración del fondo del Fideicomiso de Exposiciones y Convenciones “Paso del Norte”, desde el 2004 el Municipio cobra una sobretasa del 3% del predial a propiedades del sector industrial, comercial y turístico.

“Yo he dicho con toda la claridad que eso se va a entregar sólo sí se inician los trabajos, se construye el centro; si no se construye, mejor lo invertimos en otra cosa y luego lo metemos a pasivo”, declaró ayer el presidente municipal.

Dijo que no tiene sentido que el dinero esté guardado porque no le sirve a nadie, “y si le sirve pues muy mal, porque es algo privado, no le sirve al interés público”.

El Municipio entregó el año pasado al Fideicomiso del Centro de Exposiciones y Convenciones 11 millones 904 mil 897 pesos de la sobretasa, cantidad que en promedio se reúne anualmente, de acuerdo con datos de la Tesorería.

Tan sólo en enero y febrero del 2021 se cobraron por este concepto 9 millones 871 mil 166.39 pesos, se informó.

En diciembre de 2003 la asociación Centro de Exposiciones y Convenciones hizo un convenio con el Municipio para que la Tesorería haga una contribución al fideicomiso del Centro de Convenciones del impuesto gravado con una sobretasa del 3 por ciento del predial causado por las propiedades de los sectores industrial, comercial y turístico.

La recaudación de ese fondo inició en el 2004 y terminó en diciembre del 2014, según el convenio. Posteriormente se solicitó una extensión del primero de enero de 2015 a diciembre de 2024, se dio a conocer en reunión del Cabildo.

La construcción de la primera etapa del Centro de Exposiciones y Convenciones “Paso del Norte” inició en días pasados con movimiento de terracerías en los predios que el Gobierno local otorgó en comodato a la asociación civil, y se estima que esté terminada en marzo de 2023.

Los primeros trabajos estarán concluidos en un mes y medio, para luego continuar con las fases de la edificación, aseguró la directora de la asociación Exposiciones y Convenciones de Juárez, Esther María Jacobo Torres.

El Municipio aprobó en abril del año pasado otorgar en comodato a la asociación civil 71 mil 848.522 metros cuadrados en ‘Los Hoyos’ de El Chamizal, entre las calles Heroico Colegio Militar, David Herrera Jordán, Moctezuma y 5 de Mayo.

La superficie total que se contempla es de 112 mil 132.75 metros cuadrados, por lo que aún falta aprobar otro comodato para completar el área.

