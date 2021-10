Al fin: vacunarán a menores con amparo

Los menores de edad que se ampararon para recibir la vacuna contra Covid-19 podrán acudir por el biológico de Pfizer apenas haya una jornada de inmunización, dijo ayer el delegado del Bienestar en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa.

El funcionario insistió en que los abogados de los promoventes del recurso legal nunca citaron a la Delegación del Bienestar, por lo que no es un asunto que tuviera que resolver esa dependencia.

“Sí los vamos a vacunar, pueden ir a la vacunación que sea, nosotros acataremos la orden judicial, aunque no nos mencionen”, anunció así las “buenas noticias” para los niños y adolescentes.

En Juárez son al menos cuatro adolescentes los que tramitaron el amparo ante la justicia federal para recibir la inmunización, aunque tanto Bienestar como la Secretaría de la Defensa Nacional habían argumentado no ser las encargadas de aplicar la vacuna.

El pasado sábado tutores de los cuatro menores advirtieron que contemplan manifestarse ante la Secretaría de Bienestar si para el 13 de octubre sus hijos no han recibido el biológico, en acatamiento a la orden judicial que tienen desde agosto.

Carlos Ibarra Hilton, representante de los adolescentes de entre 13 y 15 años a quienes se les concedió el amparo, dijo que ya han sido dos las ocasiones en las que la audiencia por la negativa de cumplimiento es diferida.

Expuso que las autoridades están obstruyendo la orden judicial y han omitido presentar sus respectivos informes en torno a su negativa de inmunizar a los menores, para que el juzgador emita su fallo.

Por otra parte, Loera dijo que ya se abrió la convocatoria para los menores de 18 años que padecen alguna comorbilidad, para que vayan haciendo su registro. No obstante, aún no hay fecha para la aplicación de la vacuna, así como tampoco para los rezagados.

El delegado comentó ayer que se prepara una fecha –todavía no definida– para vacunar a 50 mil personas a quienes les falta la segunda dosis, pero no habrá jornada para rezagados de la primera dosis hasta que no se termine la vacunación en todo el país.

De los niños y adolescentes con alguna comorbilidad, se espera que se registren 2 mil 500 en la ciudad, mientras que serían unos 16 mil 500 en todo el estado, se abordó ayer.

