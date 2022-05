Rendirán honores a oficial caída en el cumplimiento de su deber

Ciudad Juárez— La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) prepara un homenaje luctuoso para despedir a la oficial Tercero Laura Elena López Álvarez, asesinada la noche del sábado pasado, mientras atendía un reporte de un asalto a una tienda Oxxo del fraccionamiento Parajes de Oriente.

El titular de la SSPM, César Omar Muñoz Morales, informó que le van a rendir honores este martes, porque murió en cumplimiento del deber, en servicio activo.

Será una ceremonia a la que asistirá el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, los mandos de la corporación y funcionarios municipales, que acompañarán a la familia de la oficial asesinada.

Todavía no se determina la hora, pero será mañana la ceremonia, informó Muñoz Morales.

Por su parte, la Coordinación de Seguridad Vial no contempla realizar una despedida para el agente Lorenzo Antonio Medrano Briones, ejecutado la madrugada del domingo en la colonia Constitución.

No estaba en servicio, además la familia no pidió el servicio y por ello no se contempla hacer los honores, informó un mando de Seguridad Vial.