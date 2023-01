Recomienda Instituto Municipal del Deporte 20 minutos de ejercicio al día

Ciudad Juárez.- Con el propósito fundamental de fomentar el deporte para mantenerse saludable, el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ), recomienda continuar diariamente con las rutinas de ejercicios durante 20 minutos.

El coordinador de Deporte Popular en el Instituto, David Serna, dio a conocer que hay un sinfín de actividades en las que los habitantes de esta frontera se pueden involucrar.

Expuso que en la etapa de iniciación es muy importante tomar en cuenta algunas acciones para evitar lastimarse, definitivamente antes de iniciar una actividad física deben hacerse un chequeo médico para saber que están bien y pueden llevarla a cabo.

La parte inicial de todo entrenamiento es el calentamiento, dijo. Agregó que se debe de calentar por lo menos de 10 a 15 minutos con actividades de movilidad, para continuar con los estiramientos respectivos, movimientos de articulaciones para lubricar y hacer que el cuerpo empiece a activarse.

Se debe realizar una actividad, expuso, de acuerdo a la capacidad de cada persona. Lo ideal, señaló, es que sea diaria de más de 20 minutos, en la que incrementen su ritmo cardíaco por arriba 120 pulsaciones por minuto.

Enfatizó que en esta temporada invernal no hay pretexto para no hacer ejercicio. “Hay personas que no pueden salir de casa por diversos motivos o por las bajas temperaturas, por lo cual, el funcionario municipal exhortó a la población en general a trabajar de acuerdo los grupos con una programación diaria”, resaltó.

Sugirió que diariamente se puede trabajar un área diferente; iniciar con ejercicios para las piernas, pantorrillas y las articulaciones de los pies, mediante sentadillas, elevaciones, desplantes, estiramientos y al otro día trabajar con el grupo superior, bíceps, tríceps, a través de lagartijas y sentadillas.

Se puede trabajar en varias fases, primero es la actividad física, después el descanso y una buena alimentación, agregó.

Consideró que se pueden aprovechar los días en que las condiciones climatológicas lo permitan, cuando no haga tanto frío, acudir a las instalaciones deportivas de la ciudad a realizar su activación física, donde los entrenadores debidamente certificados los podrán apoyar para crear esa cultura del deporte y no sea espontáneo.

Reiteró que los ejercicios y activación física lo deben realizar a diario, con una alimentación balanceada y descanso respectivo.