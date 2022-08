Realizarán kermés en apoyo a Elle Gallardo para operación

Ciudad Juárez— Familiares y amigos de Elle Gallardo invitaron a la ciudadanía a que se sumen a la kermés que organizan para recaudar fondos a favor de la salud de la joven que necesita reunir la cantidad de 35 mil pesos para una operación de rodilla.

La kermés será el próximo domingo 28 de agosto a las 12:00 del mediodía en el Parque Salvador Dalí, del fraccionamiento Parajes del Sol que está sobre la calle Lucero y Salvador Dalí.

Se pondrá a la venta diversos antojitos como: chilaquiles, hamburguesas, gorditas, flautas, paletas de hielo, aguas frescas, además, artistas, bandas locales y el comediante Víctor Escamilla harán su presentación en el evento.

“Hace 3 meses tuve un accidente en el trabajo iba bajando los escalones y la rodilla se me fue para atrás al principio creían que era un esguince simple pero se me seguía inflamando me checaron unos ortopedistas y me dijeron que tenía roto el menisco medial de la rodilla izquierda, al parecer necesito una artroscopia para saber que tengo y proceder a operar”, dijo Elle.

“Me reconforta recibir apoyo de mis amigos y familia porque si me dio tristeza tener que detener mis proyectos”, añadió la joven.

La joven compartió que durante el evento se llevarán a cabo dos rifas: una por un Iphone xs max, a la cual se podrá acceder pagando un boleto de 200 pesos, y la segunda es para una bichectomia patrocinada por la doctora Lluvia Dorado, la cual tiene un costo de 100 pesos el boleto.

Si usted desea apoyar a Elle Gallardo para que reúna los fondos para su operación lo puede hacer también con una trasferencia bancaria al número de cuenta Banamex 5256783717796198 a nombre de Selene López.

Para mayor información puede comunicarse a los números de teléfono (656) 792 14 37 con Selene López o al (656) 762 95 64 con Alejandro Soto.