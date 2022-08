Darán hasta 2 años de cárcel al que mató a perrito

Ciudad Juárez.— El hombre que fue detenido comiéndose las vísceras de un perrito muerto podría ser encarcelado de seis meses a dos años si se comprueba que él fue quien asesinó a la mascota, afirmó el director general de Ecología, César Ruiz Gutiérrez.

En caso que el animal haya estado sin vida cuando el sujeto lo desolló, será multado por la Dirección de Ecología con una sanción de hasta 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que equivalen a 9 mil 622 pesos, por maltrato animal.

Dijo que al parecer el hombre obedecía a un ritual satánico, ya que portaba un dije de la Muerte; en el exterior de la casa había una cruz “medio rara” y el interior de la vivienda estaba quemado.

Los hechos ocurrieron el martes en la tarde en el fraccionamiento Riberas del Bravo.

El funcionario dijo que los vecinos del lugar reportaron al 911 a un hombre que estaba comiendo un perro en la cochera de una vivienda, y al llegar la Policía municipal se encontró que además del animal desollado el sujeto tenía un plato de frijoles servido, unas tortillas y en otro plato las vísceras de la mascota.

“Es inaudito, yo creo que hay varios factores que pudiéramos ver, si es una situación de calle, que no creo porque tenía en el otro plato otro tipo de comida, su aspecto físico no denota que tuviera una enfermedad mental; tercero, ahorita hay muchísima oferta de empleo en la ciudad, no puede ser justificante que no tenía trabajo”, manifestó Díaz.

Expuso que el área de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) realizó la necropsia para determinar cómo murió el perro, y en caso de que haya sido asesinado, el sujeto podrá pasar de seis meses a dos años en prisión, de acuerdo con el Código Penal del Estado de Chihuahua.

Al llegar al lugar elementos de la Policía municipal detuvieron al hombre, mientras otros agentes resguardaron el cadáver para trasladarlo a realizarle la necropsia para determinar las causas de la muerte.

El perro era mestizo, de color negro y tenía menos de un año de edad.

La Fiscalía de Distrito en la Zona Norte, a través del departamento de Comunicación Social, informó que el agente del Ministerio Público recibió al detenido identificado como Roberto Carlos B. E., de 25 años de edad, quien fue puesto a disposición por parte de la Policía municipal por la presunta comisión de delitos en contra de animales de compañía, por actos de maltrato y/o lo que resulte.

Se indicó que se realiza la integración de la carpeta de investigación para que se resuelva su situación jurídica conforme al tiempo establecido por la ley.