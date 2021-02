Reabre Estados Unidos puertas a migrantes

David Cruz / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Después de casi dos años de permanecer en Ciudad Juárez, hoy cruzarán a Estados Unidos los primeros 25 migrantes retornados por el Gobierno de Donald Trump bajo el programa “Quédate en México” de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés).

Rubén García, director de Casa Anunciación, el albergue que recibirá a los refugiados en El Paso, informó ayer en rueda de prensa que a partir del 10 de marzo la cifra aumentará a 50 personas por día, a fines del mes a 75 y posteriormente hasta 250 ó 300 personas diarias serán las que ingresen a Estados Unidos.

“Mucha de esta gente ha estado esperando por ya casi dos años en la licitación de poder proceder por su caso y no ha pasado, ahora que tomó la Presidencia el presidente –Joe– Biden él se comprometido a terminar el programa MPP y que todas las personas que están esperando en México puedan entrar de una manera ordenada y puedan seguir con sus casos adentro de Estados Unidos”, explicó el activista.

Destacó el esfuerzo que están realizando en El Paso para recibir a miles de migrantes, e informó que hasta ayer sumaban 8 mil 600 personas registradas, de las cuales 150 “ya cumplieron todo el proceso y solamente están esperando que día van a entrar”, mientras que el resto todavía está esperando la cita para la entrevista. Sin embargo, no detalló si la cifra es para ingresar por El Paso o incluye a los migrantes que pasarán por las fronteras de Tijuana y Matamoros.

García remarcó además que “cruzar no significa el asilo”.

Melissa López, directora de la organización de la oficina diocesana que da apoyo legal a refugiados y migrantes en El Paso, destacó las pocas posibilidades que existen de lograr el asilo en la vecina ciudad.

“En los casos de asilos, especialmente en El Paso, tenemos un porcentaje del 4 por ciento de que se aprueben los casos: al salir de El Paso las oportunidades son mucho más altas y, si tienen un abogado, esa oportunidad es mucho más alta”, les recomendó.

García explicó que todos se tienen que registrar en la página web conecta.acnur.org, y la Organización Internacional para las Migraciones (IOM) les realizará una prueba Covid ese día o un día antes de su ingreso.

“Sólo si resulta negativa van a poder proceder, si resulta positiva van a permanecer en cuarentena”, apuntó.

La Casa del Refugiado es el albergue principal que se va a usar para recibir a los migrantes que entren, por lo que informó que necesitan voluntarios.

“Sí estamos pidiendo voluntarios, pero hay todo un proceso, tenemos una página web en donde la persona se puede registrar. Son personas que entienden que van a estar trabajando por una población, con una prueba Covid y que estén vacunadas. Personas que puedan llevar a cabo un compromiso”, y se encargarán de realizar diversas actividades como darles la bienvenida, lavar las sábanas, las cobijas, los arreglos de transporte para el interior, limpieza y comida.

“En esta primera fase del programa es muy importante que entiendan que no todos van a poder calificar, van a dejar entrar personas que están inscritos con una Corte pendiente, o tal vez tienen una apelación pendiente ante la Corte de Inmigración, a esas personas los van a procesar bajo un permiso para permanecer en los Estados Unidos y poder llevar sus casos de asilo dentro de los Estados Unidos”, informó López.

Mantienen expulsiones exprés

Sin oportunidad de asilo político en Estados Unidos y sin posibilidad de albergue en Ciudad Juárez, ayer 52 migrantes centroamericanos fueron expulsados de manera exprés por el puente internacional Paso del Norte-Santa Fe.

Mientras miles de migrantes retornados bajo los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) viven la esperanza de lograr el asilo político, ayer Cintia Nohemí García fue expulsada por tercera vez con su hija de 10 años, narró la hondureña entre lágrimas.

“Me entregué en Reynosa a Migración y no nos estaban recibiendo, luego me dijeron que en Juárez iban a recibir y pues tampoco. Por eso vinimos aquí a Juárez, pero lo que nos dicen es que busquemos un permiso o algo para no andar así a la deriva, porque está peligroso”, comentó.

La primera vez que buscó asilo político fue a principios de enero, en Reynosa, Tamaulipas; luego el 10 de enero cruzó por los cerros de Ciudad Juárez, por donde la noche del 24 de febrero cruzó nuevamente, “pero nos dicen: ‘aquí no estamos dando asilo’. Nos dicen que cambian las leyes a cada rato”, dijo ayer la mujer, quien aseguró que tuvo que huir de la inseguridad en su país.

“Queremos pedirle al Gobierno de Estados Unidos nomás que nos dé un permiso de entrar con los niños, yo vengo de Honduras huyendo porque mi hija corre peligro, al papá de ella lo mataron hace ocho años por impuesto de guerra, luego a los dos meses mataron a mi suegra y me llamaron los familiares de ella y me dijeron ‘agarra a tu niña y vete’, porque a ellos los sacaron de la casa y andan huyendo también dentro del mismo país. Yo gracias a Dios logré sacar a mi hija de ahí”, aseguró la mujer entre lágrimas.

De acuerdo con los mismos migrantes, el grupo estaba conformado por 52 personas de países como Honduras, Guatemala y Ecuador, quienes cruzaron ayer a Estados Unidos a través de Ciudad Juárez, por el río, el desierto y los cerros.

‘No hemos comido’

“Denos de comer, no hemos comido”, gritaban algunos migrantes mientras eran expulsados a México a través del puente internacional, poco antes de las 12:30 de la tarde de ayer, con los tenis sin cintas y sus documentos dentro de una bolsa de plástico.

El Gobierno de Joe Biden permitirá la entrada a todos los migrantes con un caso activo bajo el programa Quédate en México, pero mantiene cerrada la frontera para nuevas peticiones de asilo, por lo que continúa la expulsión exprés bajo el Título 42, debido a la pandemia por Covid-19.

Los migrantes que fueron devueltos a México aseguraron que ninguna autoridad mexicana les ofreció albergue u orientación, por lo que algunos hablaban por teléfono o preguntaban a los transeúntes de la avenida Juárez por hoteles económicos.

También aseguraron que aproximadamente cinco personas que fueron subidas a una camioneta del Instituto Nacional de Migración (INM), fueron llevados porque no tenían documentos legales para permanecer en México.

“Una señora les pedía que sólo la dejaran comprar una botella de agua, porque no hemos comido, pero el agente la agarró, la regresó y la subió a su unidad. ¿Cómo vamos a tener papeles, si nos acaban de mandar para acá sin ningún papel?”, narró un centroamericano.