Ciudad Juárez— A los 5 años, cuando un grupo de niños de su escuela atacaba a un compañero diciéndole que era “gay” por el hecho de ser de piel muy blanca, Nasho Díaz se dio cuenta de que quedarse callado no era lo correcto y lo defendió; 46 años después, recibió la primera edición del Premio Juan Gabriel al activista LGBTTTIQ+ del año.

Aunque formalmente comenzó su activismo en Ciudad Juárez en 2007, recordó que desde niño se preocupaba por defender a los demás, lo cual continúa haciendo al sumar su trabajo a favor de las diversidades sexuales como coordinador del Movimiento de Integración de la Diversidad (Movid) y como secretario ejecutivo del Consejo Municipal para Prevenir la Discriminación.

Nasho nació hace 51 años en Ciudad de México, aunque fue registrado en Gómez Palacio, Durango. Sin embargo, a los 5 años de edad llegó a esta frontera, en donde descubrió su vocación por la defensa de los derechos humanos.

“Cuando estaba en primero de primaria había unos muchachitos que se burlaban mucho de un niño que era muy blanco y le decían que si era gay. Una vez estábamos platicando él y yo y empezaron a burlarse de él y yo lo defendí, Alex se sintió bien de que lo defendiera y yo me di cuenta de que quedarme callado no era lo correcto, que ayudar servía más”, recordó.

Participación desde el Gobierno

Ya de grande, cuando empezó a trabajar en lugares de entretenimiento para personas de la comunidad LGBT, Nasho cuidaba de las chicas trans, para conseguirles en dónde se bañaran o que no las fueran a agredir. Pero fue hasta 2007 cuando comenzó con el activismo y en 2014 a trabajar con el colectivo Movid, el cual entonces tenía representaciones en Ciudad Juárez, Chihuahua y Albuquerque, pero actualmente sólo continúa en esta frontera.

“Con el colectivo me gustaba visibilizar lo que somos, las problemáticas que vivimos y empezar a buscarles soluciones”, explicó uno de los referentes de la comunidad en Ciudad Juárez, en donde funge además como organizador de la marcha de las Diversidades Afectivo-Sexuales.

Además de ser activista, Nasho trabaja por los derechos de la comunidad LGBT+ desde el Gobierno municipal, donde busca generar más que buenas voluntades.

“Nosotros teníamos una campaña que se llamaba ‘Quiero vivir sin discriminación’ e íbamos a los cruceros a entregar folletos a los vehículos (sic) sobre los términos correctos para dirigirse a las personas de la comunidad y darles asesoría a quien lo requiriera. Y en algunas partes de la operación coincidimos con una campaña política, nosotros éramos bastantes y ellos no, por lo que querían colarse, pero siempre quisimos ser apartidistas. Aunque empecé a crear un vínculo con personajes políticos”, recordó.

En el 2013 el activista comenzó a involucrarse más en la generación de políticas públicas, por lo que organizó un foro de inclusión y diversidad sexual con los entonces candidatos a la alcaldía.

Durante la campaña Independiente de 2016, promovió acciones a favor de la población LGBT+, además de que participó en las mesas de trabajo del Plan Municipal del Desarrollo.

“Participé porque nunca he confiado en los políticos y no quería que nada más nos fueran a ver la cara, como ya había pasado otras veces, entonces quería asegurarme que el tema LGBT+ quedara dentro del Plan Municipal del Desarrollo 2016-2018, y así fue”.

Satisfacción de servir

En noviembre de 2016 “lanzaron una convocatoria para darle capacitación a los policías, y yo como coordinador de Movid en Juárez presenté mi ficha informativa de los temas que me gustaría que se pudieran desarrollar dentro de un seminario de derechos humanos; se aprobó por el que iba a ser el secretario de Seguridad Pública Municipal, Sergio Almaraz, que al final no quedó y ahora está en Seguridad Vial. Pero los temas permanecieron y en diciembre me hablan del equipo de María Antonieta (Pérez Reyes, quien era entonces titular de Desarrollo Social) para que me integre como coordinador de las Oficina de Atención a Personas LGBT+” de diciembre de 2016 a agosto de 2019, relató.

Nasho también había propuesto que se formara el Instituto Municipal para Prevenir la Discriminación, cuya responsabilidad fue asignada a Desarrollo Social, Derechos Humanos y al Instituto Municipal de la Mujer, apoyados por el Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación (Conapred), y se recreó un reglamento para este objetivo en el Municipio de Juárez.

“En ese reglamento estuvimos haciendo mucha participación para que quedaran asentadas todas las problemáticas que ellos y ellas tienen. Cuando ya aparece en el Periódico Oficial del Estado se tienen que cubrir plazos y se tienen que nombrar por única ocasión al secretario ejecutivo, que se la dieron al presidente municipal, entonces el alcalde (Armando) Cabada me hace el nombramiento a mí y es como paso de ser coordinador de las Oficina de Atención a Personas LGBT+ a ser secretario ejecutivo del Consejo Municipal para Prevenir la Discriminación, el 23 de agosto de 2019, y mi período terminaría en agosto del 22”, relató.

Desde entonces ha combinado la función pública con el activismo, y aunque asegura traer “bien puesta la camiseta”, también sabe que desde el Municipio se pueden crear estrategias.

“Lo más triste es en algunas ocasiones toparme con gente insensible, que se sigue burlando de las acciones para avanzar en nuestros derechos… las traiciones, que también las ha habido”, lamentó.

Pero por otra parte “las satisfacciones son muchas, muchas, porque experimentar el coordinar ambas funciones me ha dado muy buen resultado, porque sé que este espacio para mi experiencia va a ser de paso, pero me va a reforzar más mi vocación de activismo, porque yo busqué esa oportunidad”, destacó.

“Cualquier reconocimiento, cualquier mensajito de personas a quienes he podido ayudar, lo siento muy bonito, lo disfruto; cuando me platican lo que sienten hacia mí, siento bien bonito.

El reconocimiento que me da la gente se me hace lo más valioso, y ver que se les puede ayudar me da mucha satisfacción”, dijo tras recibir la obra del artista juarense Israel Gómez Mares, quien esculpió una imagen andrógina del “Divo de Juárez”.

