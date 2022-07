Pide Municipio a JMAS tapar 300 alcantarillas

El Municipio registró más de 300 alcantarillas cuyas ubicaciones se entregarán a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) para que les coloquen la tapadera, dio a conocer el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

“Para ver cómo podemos colaborar, sabemos que la gente eso lo confunde también, de por sí no nos la acabamos con los baches”, manifestó ayer.

Aseguró que la información la entregará al director ejecutivo de la JMAS, Sergio Nevárez.

Pérez Cuéllar expuso que las alcantarillas sin tapa son un problema para la ciudadanía y corresponde a la JMAS resolverlo, pues es común que la gente las confunda con baches, los cuales son atendidos por el Municipio a través de la Dirección General de Obras Públicas.

El documento que se entregará de manera digital en un dispositivo USB cuenta con fotografías de cada una de las alcantarillas que fueron detectadas, así como su georreferenciación, indicó el edil ayer en la rueda de prensa semanal.

El director ejecutivo de la JMAS declaró que acaban de adquirir una cantidad de pozos de visita de nuevo material llamado policoncreto y ya se empezaron a colocar.

“Las estamos instalando donde nos robaron (tapas de) alcantarillas con fin de venderlas. En ese sentido ahí vamos, la verdad es que sí las vamos a tapar, pero ahorita con la emergencia del calor y la falta de agua nos hemos dedicado a atender la situación del agua”, dijo Nevárez.

Indicó que el material es especial para soportar el clima caliente y frío de esta ciudad.

Agregó que empezaron a cambiar las primeras 150 y no es un trabajo sencillo porque no sólo es reponer la tapadera, si no reconstruirlo todo.

Anotó que para ello se lanzará una licitación a fin de que una empresa adicional ayude a reconstruir las alcantarillas.

